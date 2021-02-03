ЕС осудил решение суда по делу Навального

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН), с подачи которой срок Навального был заменен на реальный, заявили, что тот более 50 раз нарушил условия испытательного срока. Сам он это опроверг. Он заявил, что дважды в месяц отмечался в инспекции с 2014 г., когда ему был вынесен приговор по делу «Ив Роше», вплоть до своего предполагаемого отравления 20 августа 2020 г. и последующей транспортировки в Германию на лечение до 17 января 2021 г.