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ЕС осудил решение суда по делу Навального

Ведомости

Европейский союз осуждает и считает неприемлемым решение Симоновского суда Москвы заменить условный срок основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального на реальный в рамках дела «Ив Роше» и отправить его в колонию общего режима на 2 года и 8 месяцев. Соответствующее заявление высокого представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, выступающего от 27 стран, опубликовано на сайте союза.

«Европейский союз осуждает решение российских властей вынести г-ну Навальному приговор, который считает неприемлемым в силу его политической мотивированности и противоречащим международным обязательствам России в сфере прав человека», — говорится в тексте заявления.

ЕС также призвал освободить Навального, а также граждан, участвующих в акциях протеста в поддержку основателя ФБК.

Вчера Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде признал Навального виновным в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и приговорил его к 3,5 годам колонии общего режима. С учетом отбытого домашнего ареста и времени в СИЗО фактический срок составит 2 года и 8 месяцев.

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН), с подачи которой срок Навального был заменен на реальный, заявили, что тот более 50 раз нарушил условия испытательного срока. Сам он это опроверг. Он заявил, что дважды в месяц отмечался в инспекции с 2014 г., когда ему был вынесен приговор по делу «Ив Роше», вплоть до своего предполагаемого отравления 20 августа 2020 г. и последующей транспортировки в Германию на лечение до 17 января 2021 г.

Навального осудили 30 декабря 2014 г. на 3,5 года лишения свободы с обязательством выплаты штрафа в 500 тыс. руб. за совершение мошеннических действий в отношении компании «Ив Роше» и легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем. Суд установил, что в 2008 г. Навальный и его брат Олег убедили предприятие заключить невыгодный контракт на осуществление транспортных услуг, чем нанесли ущерб на 26 млн руб. Олег Навальный был приговорен к 3,5 годам реального срока и вышел из колонии в Орловской области летом 2018 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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