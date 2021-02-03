ЕС осудил решение суда по делу Навального
Европейский союз осуждает и считает неприемлемым решение Симоновского суда Москвы заменить условный срок основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального на реальный в рамках дела «Ив Роше» и отправить его в колонию общего режима на 2 года и 8 месяцев. Соответствующее заявление высокого представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, выступающего от 27 стран, опубликовано на сайте союза.
«Европейский союз осуждает решение российских властей вынести г-ну Навальному приговор, который считает неприемлемым в силу его политической мотивированности и противоречащим международным обязательствам России в сфере прав человека», — говорится в тексте заявления.
ЕС также призвал освободить Навального, а также граждан, участвующих в акциях протеста в поддержку основателя ФБК.
Вчера Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде признал Навального виновным в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и приговорил его к 3,5 годам колонии общего режима. С учетом отбытого домашнего ареста и времени в СИЗО фактический срок составит 2 года и 8 месяцев.
В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН), с подачи которой срок Навального был заменен на реальный, заявили, что тот более 50 раз нарушил условия испытательного срока. Сам он это опроверг. Он заявил, что дважды в месяц отмечался в инспекции с 2014 г., когда ему был вынесен приговор по делу «Ив Роше», вплоть до своего предполагаемого отравления 20 августа 2020 г. и последующей транспортировки в Германию на лечение до 17 января 2021 г.
Навального осудили 30 декабря 2014 г. на 3,5 года лишения свободы с обязательством выплаты штрафа в 500 тыс. руб. за совершение мошеннических действий в отношении компании «Ив Роше» и легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем. Суд установил, что в 2008 г. Навальный и его брат Олег убедили предприятие заключить невыгодный контракт на осуществление транспортных услуг, чем нанесли ущерб на 26 млн руб. Олег Навальный был приговорен к 3,5 годам реального срока и вышел из колонии в Орловской области летом 2018 г.