В команде Зеленского назвали инициативу об импичменте попыткой раскола
О начале процедуры импичмента Зеленского сопредседатель партии ОПЗЖ Вадим Рабинович объявил 3 февраля. Это произошло после того, как Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности (СНБО), которое фактически блокируетдеятельность ряда телеканалов. Среди них — «112. Украина», NewsOne и ZIK. Эти телеканалы связывают с одним из лидеров партии ОПЗЖ — Виктором Медведчуком (официальный владелец телеканалов — депутат партии Тарас Козак). Телеканалам ограничивают или приостанавливают лицензии на трансляцию программ, их отключают от телеэфира, а также допускают возможность блокировки и запрета вывода за рубеж их активов, приостановки выполнения финансовых обязательств, полный или частичный запрет на сделки с ценными бумагами.
По словам Мендель, с такой инициативой партия пытается внести раскол и спровоцировать внутренний кризис, а также спасти активы одного из соруководителей своей политической структуры. «На самом деле в этом случае импичмент — это чисто пропагандистская инициатива, рассчитанная на поднятие скандала вокруг темы, которая точно вызвала положительную реакцию и объединение общества», — написала Мендель. Решение о закрытии ряда телеканалов принималось «коллегиально и широко поддержано украинским обществом», сказала она.
Председатель партии «Слуга народа» и соратник Зеленского Александр Корниенко в интервью изданию Meduza сообщил, что закрыть телеканалы решил не лично президент. Такое решение принял Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) на основе информации, полученной от Службы безопасности Украины (СБУ). На вопрос о том, не связано ли решение о санкциях с сокращением популярности партии «Слуга народа» и росте ОПЗЖ, Кириенко ответил отрицательно.