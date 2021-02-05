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В команде Зеленского назвали инициативу об импичменте попыткой раскола

Ведомости

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), которая объявила сбор подписей за импичмент президенту Украины Владимиру Зеленскому, пытается внести раскол и спасти активы одного из своих руководителей, заявила в Facebook пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель.

О начале процедуры импичмента Зеленского сопредседатель партии ОПЗЖ Вадим Рабинович объявил 3 февраля. Это произошло после того, как Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности (СНБО), которое фактически блокируетдеятельность ряда телеканалов. Среди них — «112. Украина», NewsOne и ZIK. Эти телеканалы связывают с одним из лидеров партии ОПЗЖ — Виктором Медведчуком (официальный владелец телеканалов — депутат партии Тарас Козак). Телеканалам ограничивают или приостанавливают лицензии на трансляцию программ, их отключают от телеэфира, а также допускают возможность блокировки и запрета вывода за рубеж их активов, приостановки выполнения финансовых обязательств, полный или частичный запрет на сделки с ценными бумагами.

По словам Мендель, с такой инициативой партия пытается внести раскол и спровоцировать внутренний кризис, а также спасти активы одного из соруководителей своей политической структуры. «На самом деле в этом случае импичмент — это чисто пропагандистская инициатива, рассчитанная на поднятие скандала вокруг темы, которая точно вызвала положительную реакцию и объединение общества», — написала Мендель. Решение о закрытии ряда телеканалов принималось «коллегиально и широко поддержано украинским обществом», сказала она.

Председатель партии «Слуга народа» и соратник Зеленского Александр Корниенко в интервью изданию Meduza сообщил, что закрыть телеканалы решил не лично президент. Такое решение принял Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) на основе информации, полученной от Службы безопасности Украины (СБУ). На вопрос о том, не связано ли решение о санкциях с сокращением популярности партии «Слуга народа» и росте ОПЗЖ, Кириенко ответил отрицательно.

Ранее по теме: Оппозиция в Раде заявила о намерении начать импичмент Зеленского

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных