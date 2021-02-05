В команде Зеленского назвали инициативу об импичменте попыткой раскола

О начале процедуры импичмента Зеленского сопредседатель партии ОПЗЖ Вадим Рабинович объявил 3 февраля. Это произошло после того, как Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности (СНБО), которое фактически блокируетдеятельность ряда телеканалов. Среди них — «112. Украина», NewsOne и ZIK. Эти телеканалы связывают с одним из лидеров партии ОПЗЖ — Виктором Медведчуком (официальный владелец телеканалов — депутат партии Тарас Козак). Телеканалам ограничивают или приостанавливают лицензии на трансляцию программ, их отключают от телеэфира, а также допускают возможность блокировки и запрета вывода за рубеж их активов, приостановки выполнения финансовых обязательств, полный или частичный запрет на сделки с ценными бумагами.