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Лавров заявил об отсутствии «нормальности» в отношениях России и ЕС

Ведомости

Главная проблема в отношениях России и Евросоюза – это отсутствие «нормальности», заявил глава российского МИДа Сергей Лавров, открывая переговоры с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

«Конечно же, главная проблема, с которой мы все сталкиваемся, это отсутствие нормальности в отношениях между Россией и Европейским союзом», – сказал Лавров (цитата по ТАСС). Он отметил, что это «нездоровая ситуация, которая не приносит блага никому». Глава МИД подчеркнул, что вопрос о необходимости «подробного и честного» обзора положения дел в отношениях России и ЕС «назрел и уже перезрел».

Ранее Лавров заявил, что «истерика западных стран» в связи с судом над основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексеем Навальным и решением о замене его условного срока на реальный зашкаливает. По его словам, происходящие в России события освещаются на Западе «достаточно специфично» и «однобоко».

Ранее по теме: Лавров назвал «зашкаливающей истерикой» реакцию Запада на дело Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных