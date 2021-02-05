Лавров заявил об отсутствии «нормальности» в отношениях России и ЕС
Главная проблема в отношениях России и Евросоюза – это отсутствие «нормальности», заявил глава российского МИДа Сергей Лавров, открывая переговоры с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.
«Конечно же, главная проблема, с которой мы все сталкиваемся, это отсутствие нормальности в отношениях между Россией и Европейским союзом», – сказал Лавров (цитата по ТАСС). Он отметил, что это «нездоровая ситуация, которая не приносит блага никому». Глава МИД подчеркнул, что вопрос о необходимости «подробного и честного» обзора положения дел в отношениях России и ЕС «назрел и уже перезрел».
Ранее Лавров заявил, что «истерика западных стран» в связи с судом над основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексеем Навальным и решением о замене его условного срока на реальный зашкаливает. По его словам, происходящие в России события освещаются на Западе «достаточно специфично» и «однобоко».