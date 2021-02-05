Лавров заявил об отсутствии «нормальности» в отношениях России и ЕС

«Конечно же, главная проблема, с которой мы все сталкиваемся, это отсутствие нормальности в отношениях между Россией и Европейским союзом», – сказал Лавров (цитата по ТАСС). Он отметил, что это «нездоровая ситуация, которая не приносит блага никому». Глава МИД подчеркнул, что вопрос о необходимости «подробного и честного» обзора положения дел в отношениях России и ЕС «назрел и уже перезрел».