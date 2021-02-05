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Песков назвал неприемлемыми «нотки ультимативности» в речи Байдена о России

Ведомости

Кремль не приемлет ультимативные высказывания президента США Джо Байдена в адрес России и считает его риторику неконструктивной, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это очень агрессивная неконструктивная риторика, к нашему сожалению. Нотки какой-то ультимативности вообще неприемлемы для нас. Мы уже сказали, что мы не будем внимать такого рода менторским заявлениям. Не собираемся это делать», — сказал он, комментируя вчерашний призыв Байдена отпустить на свободу осужденного на 3,5 года колонии общего режима оппозиционера Алексея Навального, а также высказывания американского лидера о необходимости заставить Россию заплатить за нарушение прав человека и международные кибератаки.

При этом Кремль рассчитывает, что, несмотря на большое количество разногласий и разные подходы к ключевым вопросам, Москва и Вашингтон сохранят базу для взаимодействия. «Мы все-таки рассчитываем на политическую волю американцев к тому, что там, где нам выгодно, продолжать общение», — резюмировал Песков.

Ранее Байден заявил, что, в отличие от своего предшественника Дональда Трампа, не будет сдаваться «перед лицом агрессивных действий России» — вмешательства в президентские выборы, кибератак и отравления россиян. Он подчеркнул, что американские власти будут более эффективно работать по вопросу России «в коалиции с партнерами-единомышленниками».

Ранее по теме: Байден пообещал противостоять действиям России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных