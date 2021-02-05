Песков назвал неприемлемыми «нотки ультимативности» в речи Байдена о России
Кремль не приемлет ультимативные высказывания президента США Джо Байдена в адрес России и считает его риторику неконструктивной, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это очень агрессивная неконструктивная риторика, к нашему сожалению. Нотки какой-то ультимативности вообще неприемлемы для нас. Мы уже сказали, что мы не будем внимать такого рода менторским заявлениям. Не собираемся это делать», — сказал он, комментируя вчерашний призыв Байдена отпустить на свободу осужденного на 3,5 года колонии общего режима оппозиционера Алексея Навального, а также высказывания американского лидера о необходимости заставить Россию заплатить за нарушение прав человека и международные кибератаки.
При этом Кремль рассчитывает, что, несмотря на большое количество разногласий и разные подходы к ключевым вопросам, Москва и Вашингтон сохранят базу для взаимодействия. «Мы все-таки рассчитываем на политическую волю американцев к тому, что там, где нам выгодно, продолжать общение», — резюмировал Песков.
Ранее Байден заявил, что, в отличие от своего предшественника Дональда Трампа, не будет сдаваться «перед лицом агрессивных действий России» — вмешательства в президентские выборы, кибератак и отравления россиян. Он подчеркнул, что американские власти будут более эффективно работать по вопросу России «в коалиции с партнерами-единомышленниками».