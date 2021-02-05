Песков назвал неприемлемыми «нотки ультимативности» в речи Байдена о России

«Это очень агрессивная неконструктивная риторика, к нашему сожалению. Нотки какой-то ультимативности вообще неприемлемы для нас. Мы уже сказали, что мы не будем внимать такого рода менторским заявлениям. Не собираемся это делать», — сказал он, комментируя вчерашний призыв Байдена отпустить на свободу осужденного на 3,5 года колонии общего режима оппозиционера Алексея Навального, а также высказывания американского лидера о необходимости заставить Россию заплатить за нарушение прав человека и международные кибератаки.