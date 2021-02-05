Мишустин назвал опасными попытки стран использовать пандемию в своих интересах
Некоторые страны используют последствия пандемии коронавируса в своих интересах, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС).
«Вместо того, чтобы пересмотреть свои позиции, наладить сотрудничество для борьбы с последствиями пандемии, к сожалению, некоторые государства используют сложившуюся ситуацию в своих интересах», – сказал Мишустин (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что это может привести к непредсказуемым и даже опасным последствиям.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что пандемия коронавируса обострила накопившиеся в мире проблемы и дисбалансы. Происходит ослабление международных институтов, множатся региональные конфликты, деградирует система глобальной безопасности. Президент отметил, что ситуация в мире может развиваться непредсказуемо, если ничего не предпринимать. Есть вероятность столкнуться с «настоящим срывом в мировом развитии, чреватым борьбой всех против всех».