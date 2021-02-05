Мишустин назвал опасными попытки стран использовать пандемию в своих интересах

«Вместо того, чтобы пересмотреть свои позиции, наладить сотрудничество для борьбы с последствиями пандемии, к сожалению, некоторые государства используют сложившуюся ситуацию в своих интересах», – сказал Мишустин (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что это может привести к непредсказуемым и даже опасным последствиям.