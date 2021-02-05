МИД Германии обещал ответить на высылку своего дипломата из России
Глава МИД Германии Хайко Маас прокомментировал высылку немецкого дипломата из России, заявив, что немецкая сторона не оставит без ответа эти действия в случае, если Москва не изменит своего решения.
«Если РФ не пересмотрит этот шаг, то он не останется без ответа», — цитирует ТАСС Мааса. По его словам, немецкий дипломат «лишь действовал в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях, выполняя предусмотренную в ней задачу о получении информации о развитии событий на месте».
Маас также подчеркнул, что решение России выслать нескольких дипломатов ЕС не является оправданным и наносит еще больший вред отношениям с Европой.
Ранее пресс-служба российского МИДа сообщила, что Россия высылает дипломатов Германии, Польши и Швеции за участие в несанкционированных акциях протеста в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального 23 января в российской столице.