МИД Германии обещал ответить на высылку своего дипломата из России

«Если РФ не пересмотрит этот шаг, то он не останется без ответа», — цитирует ТАСС Мааса. По его словам, немецкий дипломат «лишь действовал в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях, выполняя предусмотренную в ней задачу о получении информации о развитии событий на месте».