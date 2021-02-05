Россия выслала дипломатов ЕС за участие в акциях протеста в Москве

2 февраля суд приговорил Навального к 2 годам и 8 месяцам колонии за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше», согласно приговору по которому он в 2014 г. получил 3,5 лет условно. До этого в его поддержку в ряде городов России прошли несанкционированные акции.