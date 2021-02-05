Россия выслала дипломатов ЕС за участие в акциях протеста в Москве
Россия высылает дипломатов Германии, Польши и Швеции за участие в несанкционированных акциях протеста в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального 23 января в российской столице. Об этом сообщила пресс-служба российского МИД.
В ведомстве пояснили, что 23 января в Москве было зафиксировано участие дипломатов генконсульств Швеции и Польши, а также посольства Германии в Москве в несанкционированных акациях протеста, что «являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу».
«Участвовавшие в незаконных акциях дипломаты в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года объявлены «persona non grata». Им предписано в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении МИД.
Ранее сообщалось, что на заседании суда по замене Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный присутствовали дипломаты 13 стран, включая членов ЕС. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала их присутствие вмешательством во внутренние дела России.
2 февраля суд приговорил Навального к 2 годам и 8 месяцам колонии за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше», согласно приговору по которому он в 2014 г. получил 3,5 лет условно. До этого в его поддержку в ряде городов России прошли несанкционированные акции.