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В Грузии задержали лидера оппозиционной партии Нику Мелия

Ведомости

Лидера «Единого национального движения» (ЕНД) Нику Мелия задержали в офисе партии в ходе спецоперации, передает Sputnik Грузия.

Сторонники задержанного рассказали корреспонденту агентства, что силовики использовали слезоточивый газ при штурме здания, а борьба оппозиции только начинается. Отмечается, что Мелия уже увели с территории здания.

Ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил об уходе со своего поста на фоне разногласий со своей командой из-за решения суда об аресте Мелия. Гахария отметил, что Мелия не уважал грузинскую власть, призывал штурмовать парламент летом 2019 г. после скандала с российским депутатом Сергеем Гавриловым, но его арест «является абсолютно недопустимым», так как «создает политическую эскалацию в стране».

Мелия, лидер ЕНД, основанной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, был одним из организаторов антироссийских акций протеста в Тбилиси 20 июня 2019 г., перешедших в беспорядки, попытку штурма парламента и столкновения с полицией. Тогда Гахария был главой МВД и формально нес ответственность за разгон участников акций.

Протесты начались после того, как на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи православия, прошедшей в грузинском парламенте, принял участие депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов, а само заседание велось на русском языке. Поводом для возмущения грузинской общественности стала информация о том, что Гаврилов якобы участвовал в боевых действиях против Грузии на стороне Абхазии. Депутат позже отрицал эту информацию.

Ранее по теме: В Армении завели уголовное дело на лидера оппозиции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных