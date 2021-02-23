В Грузии задержали лидера оппозиционной партии Нику Мелия
Лидера «Единого национального движения» (ЕНД) Нику Мелия задержали в офисе партии в ходе спецоперации, передает Sputnik Грузия.
Сторонники задержанного рассказали корреспонденту агентства, что силовики использовали слезоточивый газ при штурме здания, а борьба оппозиции только начинается. Отмечается, что Мелия уже увели с территории здания.
Ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил об уходе со своего поста на фоне разногласий со своей командой из-за решения суда об аресте Мелия. Гахария отметил, что Мелия не уважал грузинскую власть, призывал штурмовать парламент летом 2019 г. после скандала с российским депутатом Сергеем Гавриловым, но его арест «является абсолютно недопустимым», так как «создает политическую эскалацию в стране».
Мелия, лидер ЕНД, основанной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, был одним из организаторов антироссийских акций протеста в Тбилиси 20 июня 2019 г., перешедших в беспорядки, попытку штурма парламента и столкновения с полицией. Тогда Гахария был главой МВД и формально нес ответственность за разгон участников акций.
Протесты начались после того, как на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи православия, прошедшей в грузинском парламенте, принял участие депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов, а само заседание велось на русском языке. Поводом для возмущения грузинской общественности стала информация о том, что Гаврилов якобы участвовал в боевых действиях против Грузии на стороне Абхазии. Депутат позже отрицал эту информацию.