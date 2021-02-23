В Грузии задержали лидера оппозиционной партии Нику Мелия

Ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил об уходе со своего поста на фоне разногласий со своей командой из-за решения суда об аресте Мелия. Гахария отметил, что Мелия не уважал грузинскую власть, призывал штурмовать парламент летом 2019 г. после скандала с российским депутатом Сергеем Гавриловым, но его арест «является абсолютно недопустимым», так как «создает политическую эскалацию в стране».