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Премьер Грузии объявил об отставке

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Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил об уходе со своего поста на фоне разногласий со своей командой из-за ареста оппозиционного политика, лидера «Единого национального движения» (ЕНД) Ники Мелия, организатора антироссийских протестов в 2019 г. Об этом сообщает грузинский «Первый канал».

Гахария отметил, что Мелия не уважал грузинскую власть, призывал штурмовать парламент летом 2019 г. после скандала с российским депутатом Сергеем Гавриловым, но его арест «является абсолютно недопустимым», так как «создает политическую эскалацию в стране». «Поэтому исходя из того, что я к сожалению, не смог добиться единого мнения со своей командой по этому вопросу, я решил уйти с должности», — передает телеканал слова грузинского премьера.

«Я верю и хочу верить, что этот шаг поможет уменьшить поляризацию в политическом пространстве нашей страны, потому что я убежден, что поляризация и конфронтация между нами являются самым большим риском для будущего экономического развития нашей страны», — подчеркнул Гахария.

Мелия, лидер ЕНД, основанной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, был одним из организаторов антироссийских акций протеста в Тбилиси 20 июня 2019 г., перешедших беспорядки, попытку штурма парламента и столкновения с полицией. Тогда Гахария был главой МВД и формально нес ответственность за разгон участников акций. Протесты начались после того, как на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи православия, прошедшей в грузинском парламенте, принял участие депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов, а само заседание велось на русском языке. Поводом для возмущения грузинской общественности стала информация о том, что Гаврилов якобы участвовал в боевых действиях против Грузии на стороне Абхазии. Депутат позже отрицал эту информацию.

Гахария, получивший образование, в том числе в российском МГУ, работал в правительстве грузии с 2013 г. В 2016 г. он занял пост главы Минэкономики страны, в 2017 г. стал главой МВД и вице-премьером. Должность премьер-министра Грузии он занимал с сентября 2019 г. по настоящий момент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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