Премьер Грузии объявил об отставке

Мелия, лидер ЕНД, основанной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, был одним из организаторов антироссийских акций протеста в Тбилиси 20 июня 2019 г., перешедших беспорядки, попытку штурма парламента и столкновения с полицией. Тогда Гахария был главой МВД и формально нес ответственность за разгон участников акций. Протесты начались после того, как на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи православия, прошедшей в грузинском парламенте, принял участие депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов, а само заседание велось на русском языке. Поводом для возмущения грузинской общественности стала информация о том, что Гаврилов якобы участвовал в боевых действиях против Грузии на стороне Абхазии. Депутат позже отрицал эту информацию.