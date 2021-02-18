Премьер Грузии объявил об отставке
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил об уходе со своего поста на фоне разногласий со своей командой из-за ареста оппозиционного политика, лидера «Единого национального движения» (ЕНД) Ники Мелия, организатора антироссийских протестов в 2019 г. Об этом сообщает грузинский «Первый канал».
Гахария отметил, что Мелия не уважал грузинскую власть, призывал штурмовать парламент летом 2019 г. после скандала с российским депутатом Сергеем Гавриловым, но его арест «является абсолютно недопустимым», так как «создает политическую эскалацию в стране». «Поэтому исходя из того, что я к сожалению, не смог добиться единого мнения со своей командой по этому вопросу, я решил уйти с должности», — передает телеканал слова грузинского премьера.
«Я верю и хочу верить, что этот шаг поможет уменьшить поляризацию в политическом пространстве нашей страны, потому что я убежден, что поляризация и конфронтация между нами являются самым большим риском для будущего экономического развития нашей страны», — подчеркнул Гахария.
Мелия, лидер ЕНД, основанной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, был одним из организаторов антироссийских акций протеста в Тбилиси 20 июня 2019 г., перешедших беспорядки, попытку штурма парламента и столкновения с полицией. Тогда Гахария был главой МВД и формально нес ответственность за разгон участников акций. Протесты начались после того, как на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи православия, прошедшей в грузинском парламенте, принял участие депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов, а само заседание велось на русском языке. Поводом для возмущения грузинской общественности стала информация о том, что Гаврилов якобы участвовал в боевых действиях против Грузии на стороне Абхазии. Депутат позже отрицал эту информацию.
Гахария, получивший образование, в том числе в российском МГУ, работал в правительстве грузии с 2013 г. В 2016 г. он занял пост главы Минэкономики страны, в 2017 г. стал главой МВД и вице-премьером. Должность премьер-министра Грузии он занимал с сентября 2019 г. по настоящий момент.