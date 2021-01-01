Бурджанадзе рассказала об обиде Грузии на Россию

Летом 2019 г. у здания грузинского парламента в Тбилиси начались митинги. Поводом стало то, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента во время Межпарламентской ассамблеи православия. В ответ на протесты президент России Владимир Путин подписал указ о запрете полетов российских авиакомпаний в Грузию. Позднее он заявил, что не стал бы вводить санкции против Грузии.