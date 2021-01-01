Бурджанадзе рассказала об обиде Грузии на Россию
В Грузии есть обида на Россию, заявила бывший спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе в интервью газете «Коммерсант».
«В Грузии есть обида на Россию, хотя есть и субъективный фактор, когда политики стремятся переложить на Россию буквально все проблемы», — сказала Бурджанадзе, отметив, что в массовом сознании, особенно у молодежи, образ России исключительно негативный. Она объяснила это политикой бывшего президента Михаила Саакашвили и «Национального движения».
«Тогда же появился такой «антирусский тренд», сложился стереотип, в котором затерялся здравый смысл», — добавила она. Говоря о своей позиции, Бурджанадзе подчеркнула, что она никогда не была «прорусской». По ее мнению, грузинский политик может быть только «прогрузинским».
«Сейчас «Грузинская мечта» повторяет политику Саакашвили во многих областях, причем берет только плохое. У него они переняли и тренд — если хочешь дискредитировать политика, нужно назвать его прорусским», — пояснила экс-спикер.
Летом 2019 г. у здания грузинского парламента в Тбилиси начались митинги. Поводом стало то, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента во время Межпарламентской ассамблеи православия. В ответ на протесты президент России Владимир Путин подписал указ о запрете полетов российских авиакомпаний в Грузию. Позднее он заявил, что не стал бы вводить санкции против Грузии.