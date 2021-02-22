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В Армении завели уголовное дело на лидера оппозиции

Ведомости

Полиция Армении возбудила уголовное дело в отношении лидера «Движения по спасению Родины» Вазгена Манукяна, сообщил советник генпрокурора Гор Абрамян, передает Sputnik Армения.

Как отмечает агентство, на митинге 20 февраля в Ереване Манукян заявил о необходимости оказать народное давление на власти и силовиков и провести работу с инертным электоратом. В противном случае, считает Манукян, оппозиции придется молниеносно захватить власть.

По словам Абрамяна, дело возбуждено по ст. 301 (публичные призывы к насильственному захвату власти, нарушению территориальной целостности или насильственному изменению конституционного строя Республики Армения) УК республики.

Массовые протесты в Ереване начались после заключения соглашения между Пашиняном и президентом Ильхамом Алиевым о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Договоренности были достигнуты при посредничестве президента России Владимира Путина. После этого армянские оппозиционеры выдвинули единого кандидата на пост временного премьер-министра. Им стал экс-премьер и бывший министр обороны Вазген Манукян.

Ранее по теме: У здания правительства Армении начались столкновения полиции с протестующими

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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