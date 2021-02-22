В Армении завели уголовное дело на лидера оппозиции
Полиция Армении возбудила уголовное дело в отношении лидера «Движения по спасению Родины» Вазгена Манукяна, сообщил советник генпрокурора Гор Абрамян, передает Sputnik Армения.
Как отмечает агентство, на митинге 20 февраля в Ереване Манукян заявил о необходимости оказать народное давление на власти и силовиков и провести работу с инертным электоратом. В противном случае, считает Манукян, оппозиции придется молниеносно захватить власть.
По словам Абрамяна, дело возбуждено по ст. 301 (публичные призывы к насильственному захвату власти, нарушению территориальной целостности или насильственному изменению конституционного строя Республики Армения) УК республики.
Массовые протесты в Ереване начались после заключения соглашения между Пашиняном и президентом Ильхамом Алиевым о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Договоренности были достигнуты при посредничестве президента России Владимира Путина. После этого армянские оппозиционеры выдвинули единого кандидата на пост временного премьер-министра. Им стал экс-премьер и бывший министр обороны Вазген Манукян.