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Песков опроверг личную встречу Путина и Фийона в Москве

Ведомости

Президент России Владимир Путин не встречался в частном порядке с бывшим премьер-министром Франции Франсуа Фийоном, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Я могу это опровергнуть, информация коллег неверна», — сказал Песков. Имя собеседника российского президента его пресс-секретарь раскрывать отказался, так как «это относится к личным встречам президента».

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что иностранцем, о встрече с которым в Кремле в начале марта упоминал Путин, был Фийон. О том, что экс-глава французского кабмина посетил Москву, 3 марта сообщила Франко-российская торгово-промышленная палата (CCI France Russie).

Путин, говоря о встрече, упоминал, что встречался с иностранцем, «знакомым, коллегой». Тот якобы выразил удивление тем, что, в отличие от европейских столиц, в Москве не введены жёсткие ограничительные меры в связи с пандемией, а общественная жизнь продолжается. Путин не упомянул имени своего собеседника, позже в Кремле также не стали его называть.

Франсуа Фийон, занимавший пост французского премьера в 2007-2012 гг., был одним из вероятных претендентов на пост президента Франции во время выборов 2017 г. от партии «Республиканцы», однако сошел с дистанции из-за обвинений в растрате и злоупотреблении служебным положением. Победителем на выборах стал действующий президент Эммануэль Макрон. Фийон же после первого тура выборов заявил об уходе из политики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных