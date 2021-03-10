Песков опроверг личную встречу Путина и Фийона в Москве

Путин, говоря о встрече, упоминал, что встречался с иностранцем, «знакомым, коллегой». Тот якобы выразил удивление тем, что, в отличие от европейских столиц, в Москве не введены жёсткие ограничительные меры в связи с пандемией, а общественная жизнь продолжается. Путин не упомянул имени своего собеседника, позже в Кремле также не стали его называть.