Песков опроверг личную встречу Путина и Фийона в Москве
Президент России Владимир Путин не встречался в частном порядке с бывшим премьер-министром Франции Франсуа Фийоном, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Я могу это опровергнуть, информация коллег неверна», — сказал Песков. Имя собеседника российского президента его пресс-секретарь раскрывать отказался, так как «это относится к личным встречам президента».
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что иностранцем, о встрече с которым в Кремле в начале марта упоминал Путин, был Фийон. О том, что экс-глава французского кабмина посетил Москву, 3 марта сообщила Франко-российская торгово-промышленная палата (CCI France Russie).
Путин, говоря о встрече, упоминал, что встречался с иностранцем, «знакомым, коллегой». Тот якобы выразил удивление тем, что, в отличие от европейских столиц, в Москве не введены жёсткие ограничительные меры в связи с пандемией, а общественная жизнь продолжается. Путин не упомянул имени своего собеседника, позже в Кремле также не стали его называть.
Франсуа Фийон, занимавший пост французского премьера в 2007-2012 гг., был одним из вероятных претендентов на пост президента Франции во время выборов 2017 г. от партии «Республиканцы», однако сошел с дистанции из-за обвинений в растрате и злоупотреблении служебным положением. Победителем на выборах стал действующий президент Эммануэль Макрон. Фийон же после первого тура выборов заявил об уходе из политики.