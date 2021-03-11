В Японии заявили о необходимости блокады Южных Курил для решения спора с Россией

«Чтобы российские власти осознавали важность решения территориальной проблемы, японское правительство должно демонстрировать свою готовность и способность блокировать пролив Соя (Лаперуза) и Цугару (Сангарский), которые являются основными маршрутами снабжения и между материковой частью России, и четырьмя "северными островами"», — написал Каватао. По его словам, Токио должен дождаться момента, когда Россия политически ослабнет на международной арене до уровня 1990-х гг., а пока этого не случилось — доказать мировому сообществу, что итоги Ялтинское соглашение 1945 г. «само по себе не определяет изменения границ между Россией и Японией».