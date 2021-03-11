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В Японии заявили о необходимости блокады Южных Курил для решения спора с Россией

Ведомости

Чтобы решить проблему территориального спора с Россией о принадлежности Южных Курил в пользу Японии, Токио необходимо пригрозить блокадой морского сообщения между островами и материковой российской территорией. Об этом  японский политолог, бывший дипломат Акио Каватао написал в своей статье в японском Newsweek.

«Чтобы российские власти осознавали важность решения территориальной проблемы, японское правительство должно демонстрировать свою готовность и способность блокировать пролив Соя (Лаперуза) и Цугару (Сангарский), которые являются основными маршрутами снабжения и между материковой частью России, и четырьмя "северными островами"», — написал Каватао. По его словам, Токио должен дождаться момента, когда Россия политически ослабнет на международной арене до уровня 1990-х гг., а пока этого не случилось — доказать мировому сообществу, что итоги Ялтинское соглашение 1945 г. «само по себе не определяет изменения границ между Россией и Японией».

В то же время Каватао отметил, что Японии следует в отношениях с Россией также добиваться «создания в ней настроений, выгодных для нас с точки зрения решения территориального вопроса», не создавая «излишнего ажиотажа».

Россия и Япония не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г., после чего СССР и Япония возобновили в соответствии с Московской декларацией дипломатические отношения. Согласно японской позиции, Россия должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды. Москва же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора. 

Ранее по теме: В Кремле прокомментировали сообщения о передаче Курил после смены власти в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных