В Кремле прокомментировали сообщения о передаче Курил после смены власти в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал не читать публикации СМИ, которые сообщают о якобы возможности передачи Курил Японии после смены власти в России.
«Не читайте эти СМИ. Во всех странах, в том числе в Японии, очень много экстремистов, очень много приверженцев таких ультравзглядов и очень много тех, кто пытается этими ультравзглядами заменить конструктивный подход в перспективах развития двусторонних отношений», — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать публикации в японских СМИ.
Россия дорожит отношениями с Японией и будет их развивать, а самые сложные вопросы Москва будет решать с помощью диалога, подчеркнул он. «Российско-японские контакты отличаются насыщенностью, и мы надеемся, что эта динамика будет продолжена после того, как мы в постковидный период вернемся к нормальной жизни», — добавил представитель Кремля.
Россия и Япония не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г., после чего СССР и Япония возобновили в соответствии с Московской декларацией дипломатические отношения. Согласно японской позиции, Россия должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды. Москва же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора.