В Кремле прокомментировали сообщения о передаче Курил после смены власти в России

«Не читайте эти СМИ. Во всех странах, в том числе в Японии, очень много экстремистов, очень много приверженцев таких ультравзглядов и очень много тех, кто пытается этими ультравзглядами заменить конструктивный подход в перспективах развития двусторонних отношений», — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать публикации в японских СМИ.