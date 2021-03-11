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Польша обвинила высланного российского консула в распространении COVID-19

Ведомости

Польские спецслужбы обвинили ранее высланного российского консула Игоря Ощепкова в распространении коронавируса на январской акции в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов)  Алексея Навального. Об этом сообщает портал RMF24 со ссылкой на пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Станислава Жарына.

«Консул, несмотря на получение информации о заражении вирусом, вызывающим COVID-19, не соблюдал санитарные правила, участвовал в собраниях, появлялся в общественных местах, подвергая опасности жизнь посторонних», — сказал Жарын. Пресс-секретарь министра пояснил, что дипломат создавал непосредственную угрозу распространения коронавируса, когда документировал акции сторонников Навального в Познани 23 января.

«Результатом его действий могло стать заражение других людей и возникновение новых вспышек заболеваний. Действия, предпринятые дипломатом, поставили под угрозу здоровье людей, которые могли с ним контактировать», — сказал Жарын.

Российский дипломат был объявлен персоной нон-грата 8 февраля и покинул Польшу 20 февраля. До этого, 21 января, у него был диагностирован коронавирус, которым он, вероятно, заразился от своей дочери, писал ТАСС.

В конце января российского дипломата Алексея Кривошеева выслали из Албании непосредственно за неоднократное нарушение антиковидных мер. В албанском МИДе тогда отмечали, что Кривошеев не соблюдал санитарные нормы с апреля 2020 и по начало 2021 г., а также не выполнял обещания их соблюдать после фиксации нарушений. В ответ на высылку российского дипломата МИД России объявил первого секретаря посольства Албании в Москве Йониду Дрогу персоной нон грата и предписал ему покинуть территорию России в течение 72 часов.

Ранее по теме: Россия объявила персоной нон грата первого секретаря посольства Албании

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных