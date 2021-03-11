Польша обвинила высланного российского консула в распространении COVID-19

В конце января российского дипломата Алексея Кривошеева выслали из Албании непосредственно за неоднократное нарушение антиковидных мер. В албанском МИДе тогда отмечали, что Кривошеев не соблюдал санитарные нормы с апреля 2020 и по начало 2021 г., а также не выполнял обещания их соблюдать после фиксации нарушений. В ответ на высылку российского дипломата МИД России объявил первого секретаря посольства Албании в Москве Йониду Дрогу персоной нон грата и предписал ему покинуть территорию России в течение 72 часов.