Польша обвинила высланного российского консула в распространении COVID-19
Польские спецслужбы обвинили ранее высланного российского консула Игоря Ощепкова в распространении коронавируса на январской акции в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. Об этом сообщает портал RMF24 со ссылкой на пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Станислава Жарына.
«Консул, несмотря на получение информации о заражении вирусом, вызывающим COVID-19, не соблюдал санитарные правила, участвовал в собраниях, появлялся в общественных местах, подвергая опасности жизнь посторонних», — сказал Жарын. Пресс-секретарь министра пояснил, что дипломат создавал непосредственную угрозу распространения коронавируса, когда документировал акции сторонников Навального в Познани 23 января.
«Результатом его действий могло стать заражение других людей и возникновение новых вспышек заболеваний. Действия, предпринятые дипломатом, поставили под угрозу здоровье людей, которые могли с ним контактировать», — сказал Жарын.
Российский дипломат был объявлен персоной нон-грата 8 февраля и покинул Польшу 20 февраля. До этого, 21 января, у него был диагностирован коронавирус, которым он, вероятно, заразился от своей дочери, писал ТАСС.
В конце января российского дипломата Алексея Кривошеева выслали из Албании непосредственно за неоднократное нарушение антиковидных мер. В албанском МИДе тогда отмечали, что Кривошеев не соблюдал санитарные нормы с апреля 2020 и по начало 2021 г., а также не выполнял обещания их соблюдать после фиксации нарушений. В ответ на высылку российского дипломата МИД России объявил первого секретаря посольства Албании в Москве Йониду Дрогу персоной нон грата и предписал ему покинуть территорию России в течение 72 часов.