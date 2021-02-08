Россия объявила персоной нон грата первого секретаря посольства Албании

22 января Албания объявила российского дипломата Алексея Кривошеева персоной нон грата из-за неоднократного нарушения им коронавирусных ограничений и предписала ему покинуть территорию страны в течение 72 часов. В МИД Албании пояснили, что с апреля 2020 г., а также и в начале текущего года правительство страны «постоянно получало жалобы по поводу открытого нарушения антиковидных мер дипломатом Российской Федерации». После этого МИД Албании связался с послом России в Тиране Михаилом Афанасьевым, тот заверил, что подобные инциденты больше не повторятся.