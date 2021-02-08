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Россия объявила персоной нон грата первого секретаря посольства Албании

Ведомости

МИД РФ объявил первого секретаря посольства Албании в Москве Йониды Дрогу персоной нон грата и предписал ему покинуть территорию России в течение 72 часов.

«Данный шаг предпринят российской стороной в ответ на решение Албании выслать из страны под совершенно надуманным предлогом первого секретаря посольства России в Тиране», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

22 января Албания объявила российского дипломата Алексея Кривошеева персоной нон грата из-за неоднократного нарушения им коронавирусных ограничений и предписала ему покинуть территорию страны в течение 72 часов. В МИД Албании пояснили, что с апреля 2020 г., а также и в начале текущего года правительство страны «постоянно получало жалобы по поводу открытого нарушения антиковидных мер дипломатом Российской Федерации». После этого МИД Албании связался с послом России в Тиране Михаилом Афанасьевым, тот заверил, что подобные инциденты больше не повторятся.

В МИД пояснили, что действия албанской стороны рассматриваем как провокацию с целью набрать политические очки в условиях начавшейся в Албании избирательной кампании, чтобы заручиться поддержкой Запада.

«Действия албанской стороны противоречат заверениям Тираны о стремлении развивать дружественные отношения между нашими странами, фактически отодвигают перспективу преодоления застоя в двусторонних делах», — добавили МИДе.

Ранее по теме: Албания вышлет российского дипломата за нарушение антиковидных мер

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных