Россия объявила персоной нон грата первого секретаря посольства Албании
МИД РФ объявил первого секретаря посольства Албании в Москве Йониды Дрогу персоной нон грата и предписал ему покинуть территорию России в течение 72 часов.
«Данный шаг предпринят российской стороной в ответ на решение Албании выслать из страны под совершенно надуманным предлогом первого секретаря посольства России в Тиране», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
22 января Албания объявила российского дипломата Алексея Кривошеева персоной нон грата из-за неоднократного нарушения им коронавирусных ограничений и предписала ему покинуть территорию страны в течение 72 часов. В МИД Албании пояснили, что с апреля 2020 г., а также и в начале текущего года правительство страны «постоянно получало жалобы по поводу открытого нарушения антиковидных мер дипломатом Российской Федерации». После этого МИД Албании связался с послом России в Тиране Михаилом Афанасьевым, тот заверил, что подобные инциденты больше не повторятся.
В МИД пояснили, что действия албанской стороны рассматриваем как провокацию с целью набрать политические очки в условиях начавшейся в Албании избирательной кампании, чтобы заручиться поддержкой Запада.
«Действия албанской стороны противоречат заверениям Тираны о стремлении развивать дружественные отношения между нашими странами, фактически отодвигают перспективу преодоления застоя в двусторонних делах», — добавили МИДе.