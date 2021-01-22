Албания вышлет российского дипломата за нарушение антиковидных мер

В течение второй половины 2020 г. из европейских стран было выслано несколько десятков российских дипломатов. Однако тогда сотрудники МИД России и ее торгпредств объявлялись персонами нон-грата в основном в связи с подозрениями в шпионаже. В частности, российские дипломаты были высланы из Австрии, Болгарии, Нидерландов, Норвегии, Словакии и Чехии. Россия в ответ выслала аналогичное число сотрудников МИД названных стран.