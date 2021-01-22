Албания вышлет российского дипломата за нарушение антиковидных мер
Албания объявила российского дипломата персоной нон грата из-за неоднократного нарушения им коронавирусных ограничений, ему предписано покинуть территорию страны в течение 72 часов. Об этом сообщает пресс-служба албанского МИД.
«С сожалением, правительство Албании приняло решение объявить дипломата Алексея Кривошеева персоной нон грата с обязательством покинуть страну в течение 72 часов с момента подачи официального уведомления», — говорится в сообщении. В МИД Албании пояснили, что с апреля 2020 г., а также и в начале текущего года, правительство Албании «постоянно получало жалобы по поводу открытого нарушения [антиковидных] мер дипломатом Российской Федерации».
После этого МИД Албании связался с послом России в Тиране Михаилом Афанасьевым, тот заверил, что подобные инциденты больше не повторяется. «К сожалению, вопреки обещаниям, дипломат продолжал нарушать принятые меры, несмотря на проявленное обеими сторонами добрую волю не повторять нарушения», — посетовали в албанском внешнеполитическом ведомстве.
По последним официальным данным, в Албании с начала пандемии выявлено почти 70 тыс. заражений коронавирусом (при населении более 28 млн человек). Умерли более 1,2 тысячи человек.
В течение второй половины 2020 г. из европейских стран было выслано несколько десятков российских дипломатов. Однако тогда сотрудники МИД России и ее торгпредств объявлялись персонами нон-грата в основном в связи с подозрениями в шпионаже. В частности, российские дипломаты были высланы из Австрии, Болгарии, Нидерландов, Норвегии, Словакии и Чехии. Россия в ответ выслала аналогичное число сотрудников МИД названных стран.