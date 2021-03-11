В Кремле выразили обеспокоенность ситуацией в Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены повышением напряженности на линии соприкосновения в Донбассе.
«Мы получаем информацию, что на линии соприкосновения за последний месяц существенно повысилась напряженность. Любое повышение напряженности в таком горячем месте, конечно, потенциально чревато провокациями, и, учитывая агрессивную позицию украинских вооруженных сил, конечно, мы испытываем обеспокоенность в этой связи», — сказал Песков журналистам.
Он также напомнил о большой ответственности СМИ и отметил, что некоторые издания опубликовали «неверные» сообщения о ситуации в Донбассе, впоследствии опровергнутые представителями самопровозглашенных республик.
Ранее «РИА Новости» со ссылкой на офицера пресс-службы оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Ивана Филипоненко сообщили, что силы ЛНР уничтожили огневые позиции украинских войск в Донбассе. Штаб Объединенных сил сообщил, что, по данным украинской стороны, 10 марта режим перемирия в Донбассе был нарушен четыре раза.