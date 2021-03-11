В Кремле выразили обеспокоенность ситуацией в Донбассе

«Мы получаем информацию, что на линии соприкосновения за последний месяц существенно повысилась напряженность. Любое повышение напряженности в таком горячем месте, конечно, потенциально чревато провокациями, и, учитывая агрессивную позицию украинских вооруженных сил, конечно, мы испытываем обеспокоенность в этой связи», — сказал Песков журналистам.