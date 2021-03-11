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В Кремле выразили обеспокоенность ситуацией в Донбассе

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены повышением напряженности на линии соприкосновения в Донбассе.

«Мы получаем информацию, что на линии соприкосновения за последний месяц существенно повысилась напряженность. Любое повышение напряженности в таком горячем месте, конечно, потенциально чревато провокациями, и, учитывая агрессивную позицию украинских вооруженных сил, конечно, мы испытываем обеспокоенность в этой связи», — сказал Песков журналистам.  

Он также напомнил о большой ответственности СМИ и отметил, что некоторые издания опубликовали «неверные» сообщения о ситуации в Донбассе, впоследствии опровергнутые представителями самопровозглашенных республик.  

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на офицера пресс-службы оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Ивана Филипоненко сообщили, что силы ЛНР уничтожили огневые позиции украинских войск в Донбассе. Штаб Объединенных сил сообщил, что, по данным украинской стороны, 10 марта режим перемирия в Донбассе был нарушен четыре раза.

Ранее по теме: В ЛНР заявили об уничтожении огневых позиций ВСУ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных