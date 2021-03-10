В ЛНР заявили об уничтожении огневых позиций ВСУ

«В связи с повышенной огневой активностью противника и ранением нашего военнослужащего, а также для недопущения жертв среди мирного населения, защитники республики были вынуждены подавить огневые точки противника в районе населенного пункта Катериновка (под контролем Киева — прим. ред.) из незапрещенного минскими соглашениями вооружения», — сказал Филипоненко.