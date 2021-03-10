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В ЛНР заявили об уничтожении огневых позиций ВСУ

Ведомости

Силы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) уничтожили огневые позиции украинских войск в Донбассе, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на офицера пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Ивана Филипоненко. С них, по его словам, велся обстрел территории образования.

«В связи с повышенной огневой активностью противника и ранением нашего военнослужащего, а также для недопущения жертв среди мирного населения, защитники республики были вынуждены подавить огневые точки противника в районе населенного пункта Катериновка (под контролем Киева — прим. ред.) из незапрещенного минскими соглашениями вооружения», — сказал Филипоненко.

По данным украинской стороны, 10 марта режим перемирия на Донбассе был нарушен четыре раза, сообщил штаб Объединенных сил в Facebook. Там отметили, что украинские силы огонь не открывали.

Филипоненко назвал обвинения в адрес ЛНР в нарушении режима прекращения огня провокацией с целью оправдания своих действий.

Ранее, как сообщает агентство, в ЛНР заявили о ранении сотрудника Народной милиции республики в результате обстрела со стороны украинских силовиков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных