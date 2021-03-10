В ЛНР заявили об уничтожении огневых позиций ВСУ
Силы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) уничтожили огневые позиции украинских войск в Донбассе, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на офицера пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Ивана Филипоненко. С них, по его словам, велся обстрел территории образования.
«В связи с повышенной огневой активностью противника и ранением нашего военнослужащего, а также для недопущения жертв среди мирного населения, защитники республики были вынуждены подавить огневые точки противника в районе населенного пункта Катериновка (под контролем Киева — прим. ред.) из незапрещенного минскими соглашениями вооружения», — сказал Филипоненко.
По данным украинской стороны, 10 марта режим перемирия на Донбассе был нарушен четыре раза, сообщил штаб Объединенных сил в Facebook. Там отметили, что украинские силы огонь не открывали.
Филипоненко назвал обвинения в адрес ЛНР в нарушении режима прекращения огня провокацией с целью оправдания своих действий.
Ранее, как сообщает агентство, в ЛНР заявили о ранении сотрудника Народной милиции республики в результате обстрела со стороны украинских силовиков.