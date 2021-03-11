На Украине назвали «главную ошибку» России в Донбассе
Главной ошибкой России, связанной с конфликтом в Донбассе, является то, что Москва «так и не научилась» понимать Киев, заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью изданию «Обозреватель».
«Я не верю в реальную угрозу со стороны Российской Федерации. Им это не выгодно. Россияне не дураки и прагматики, хотя довольно часто ошибаются. Главная их ошибка — они так и не научились понимать Украину», — сказал Резников.
Он отметил, что российские власти признают принадлежность Донбасса Украине и не вмешиваются во внутренние дела страны. Открытое вторжение на украинскую территорию означало бы начало открытой войны, на что последовала бы реакция Запада. В этом случае Россия попадет под международную изоляцию.
«Потому что если сейчас у них есть определенный иммунитет к санкциям, то есть вещи, при которых они просто не выживут. Например, отключение SWIFT будет означать для российских богачей, что все пропало», — объяснил министр.
ДНР и ЛНР провозглашены весной 2014 г. на территориях Донецкой и Луганской областей Украины в начале вооруженного конфликта на юго-востоке страны, спровоцированного силовым захватом власти в Киеве. Позже они провели референдумы о независимости от Киева. США, страны Европы и ряд других государств заявили о непризнании результатов голосования. Россия заявила об «уважении» референдумов, однако также не подтвердила их признание юридически.
В феврале 2021 г. правительство Украины приняло изменения в Стратегию интегрированного управления границами страны, согласно которой оно надеется вернуть контроль над государственной границей с Россией в районах, подконтрольных самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам, к 2025 г.