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На Украине назвали «главную ошибку» России в Донбассе

Ведомости

Главной ошибкой России, связанной с конфликтом в Донбассе, является то, что Москва «так и не научилась» понимать Киев, заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью изданию «Обозреватель».

«Я не верю в реальную угрозу со стороны Российской Федерации. Им это не выгодно. Россияне не дураки и прагматики, хотя довольно часто ошибаются. Главная их ошибка — они так и не научились понимать Украину», — сказал Резников. 

Он отметил, что российские власти признают принадлежность Донбасса Украине и не вмешиваются во внутренние дела страны. Открытое вторжение на украинскую территорию означало бы начало открытой войны, на что последовала бы реакция Запада. В этом случае Россия попадет под международную изоляцию.

«Потому что если сейчас у них есть определенный иммунитет к санкциям, то есть вещи, при которых они просто не выживут. Например, отключение SWIFT будет означать для российских богачей, что все пропало», — объяснил министр.

ДНР и ЛНР провозглашены весной 2014 г. на территориях Донецкой и Луганской областей Украины в начале вооруженного конфликта на юго-востоке страны, спровоцированного силовым захватом власти в Киеве. Позже они провели референдумы о независимости от Киева. США, страны Европы и ряд других государств заявили о непризнании результатов голосования. Россия заявила об «уважении» референдумов, однако также не подтвердила их признание юридически. 

В феврале 2021 г. правительство Украины приняло изменения в Стратегию интегрированного управления границами страны, согласно которой оно надеется вернуть контроль над государственной границей с Россией в районах, подконтрольных самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам, к 2025 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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