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МИД Белоруссии предложил двум польским дипломатам покинуть страну

Ведомости

МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Польши в стране Мартина Войцеховского и предложил руководителю и консулу генконсульства Польши в Гродно покинуть страну в течение двух суток, сообщает пресс-служба ведомства.

«До польской стороны доведено решение о нецелесообразности присутствия на территории Беларуси руководителя и консула Генерального консульства Польши в Гродно. Польской стороне вручена нота с предложением указанным лицам покинуть территорию Республики Беларусь в течение 48 часов», — говорится в сообщении белорусского внешнеполитического ведомства.

Ранее МИД Белоруссии предложило генеральному консулу Польши в Бресте Ежи Тимофеюку покинуть территорию белорусского государства. По данным ведомства, 28 февраля генконсул участвовал в неофициальном мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат» (участники антикоммунистического движения в Польше в 1940-1950 гг.), тем самым «грубо нарушив» нормы международного права, в частности – Венскую конвенцию о консульских сношениях.

В ответ на это Польша объявила персоной нон грата белорусского дипломата из посольства Белоруссии в Варшаве.

Объявляя о предложении покинуть Белоруссию уже руководителю и консулу генконсульства Польши в Гродно, белорусский МИД назвал действия Варшавы «чрезмерным, ассиметричным и деструктивным ответом» на «правомочное и мотивированное решение Беларуси в отношении консула Генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюка».

Ранее по теме: Польша выслала белорусского дипломата в ответ на действия Минска

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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