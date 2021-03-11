МИД Белоруссии предложил двум польским дипломатам покинуть страну

Объявляя о предложении покинуть Белоруссию уже руководителю и консулу генконсульства Польши в Гродно, белорусский МИД назвал действия Варшавы «чрезмерным, ассиметричным и деструктивным ответом» на «правомочное и мотивированное решение Беларуси в отношении консула Генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюка».