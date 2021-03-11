МИД Белоруссии предложил двум польским дипломатам покинуть страну
МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Польши в стране Мартина Войцеховского и предложил руководителю и консулу генконсульства Польши в Гродно покинуть страну в течение двух суток, сообщает пресс-служба ведомства.
«До польской стороны доведено решение о нецелесообразности присутствия на территории Беларуси руководителя и консула Генерального консульства Польши в Гродно. Польской стороне вручена нота с предложением указанным лицам покинуть территорию Республики Беларусь в течение 48 часов», — говорится в сообщении белорусского внешнеполитического ведомства.
Ранее МИД Белоруссии предложило генеральному консулу Польши в Бресте Ежи Тимофеюку покинуть территорию белорусского государства. По данным ведомства, 28 февраля генконсул участвовал в неофициальном мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат» (участники антикоммунистического движения в Польше в 1940-1950 гг.), тем самым «грубо нарушив» нормы международного права, в частности – Венскую конвенцию о консульских сношениях.
В ответ на это Польша объявила персоной нон грата белорусского дипломата из посольства Белоруссии в Варшаве.
Объявляя о предложении покинуть Белоруссию уже руководителю и консулу генконсульства Польши в Гродно, белорусский МИД назвал действия Варшавы «чрезмерным, ассиметричным и деструктивным ответом» на «правомочное и мотивированное решение Беларуси в отношении консула Генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюка».