Польша выслала белорусского дипломата в ответ на действия Минска

В белорусском МИД напомнили о принципиальной позиции в отношении «проклятых солдат» и подчеркнули, что для Белоруссии неприемлемы героизация военных преступников, оправдание геноцида белорусского народа и «грубейшие нарушения» обязательств польской стороны по недопущению героизации нацизма.