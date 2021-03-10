Польша выслала белорусского дипломата в ответ на действия Минска
Польша объявила персоной нон грата белорусского дипломата в ответ на аналогичные действия Минска, заявил замглавы польского МИД Марчин Пшидач в Twitter.
«В ответ на недружественные и необоснованные действия белорусских властей в отношении польского консула в Бресте Польша сегодня признала персоной нон грата дипломата из посольства республики Беларусь в Варшаве», – написал Пшидач.
Ранее МИД Белоруссии предложило генеральному консулу Польши в Бресте Ежи Тимофеюку покинуть территорию белорусского государства. По данным ведомства, 28 февраля генконсул участвовал в неофициальном мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат», тем самым «грубо нарушив» нормы международного права, в частности – Венскую конвенцию о консульских сношениях.
В белорусском МИД напомнили о принципиальной позиции в отношении «проклятых солдат» и подчеркнули, что для Белоруссии неприемлемы героизация военных преступников, оправдание геноцида белорусского народа и «грубейшие нарушения» обязательств польской стороны по недопущению героизации нацизма.