Белоруссия решила выслать генконсула Польши в Бресте

«Польской стороне была вручена нота, в которой консулу Генерального консульства республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюку предложено покинуть территорию республики Беларусь», – говорится в сообщении. По данным ведомства, 28 февраля генконсул участвовал в неофициальном мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат». Оно прошло в Бресте с участием представителей неправительственных и молодежных организаций, связанных с Польшей.