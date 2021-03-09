Белоруссия решила выслать генконсула Польши в Бресте
Министерство иностранных дел Белоруссии предложило генеральному консулу Польши в Бресте Ежи Тимофеюку покинуть территорию белорусского государства за участие в «дне проклятых солдат», сообщила пресс-служба МИД республики.
«Польской стороне была вручена нота, в которой консулу Генерального консульства республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюку предложено покинуть территорию республики Беларусь», – говорится в сообщении. По данным ведомства, 28 февраля генконсул участвовал в неофициальном мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат». Оно прошло в Бресте с участием представителей неправительственных и молодежных организаций, связанных с Польшей.
В МИД напомнили о принципиальной неизменной позиции в отношении «проклятых солдат» и их типичных представителей – «банды Бурого». «Абсолютно неприемлемы для нас героизация военных преступников, циничное оправдание геноцида белорусского народа, грубейшие нарушения обязательств польской стороны по недопущению героизации нацизма», – подчеркнули в министерстве.
Реабилитация нацизма, равно как и разжигание расовой, национальной, религиозной вражды или розни в Белоруссии являются уголовным преступлением. Участием в «дне проклятых солдат» польский представитель «грубо нарушил» нормы международного права, в частности – Венскую конвенцию о консульских сношениях, отметили в ведомстве.