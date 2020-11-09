Белоруссия объявила персонами нон-грата двух британских дипломатов
Военный атташе Великобритании Уайт Бойкот Тимати и заместитель посла страны Лиза Тумвуд объявлены персонами нон-грата в Белоруссии, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на официального представителя МИД республики Анатолия Глаза.
«Министерством иностранных дел республики Беларусь ... принято решение об объявлении двух дипломатов посольства Великобритании и Северной Ирландии в республики Беларусь персонами нон-грата», — сказал Глаз в эфире телеканала «ОНТ».
По его словам, это вынужденное решение страна приняла ввиду подтвержденного «деструктивного» характера деятельности дипломатов. Этим решением Белоруссия не закрывает двери для диалога с британскими коллегами, подчеркнул Глаз.
В начале ноября Евросоюз ввел адресные санкции против 15 высокопоставленных чиновников Белоруссии, включая президента республики Александра Лукашенко и его сына Виктора. Ранее ЕС ввел санкции против 40 официальных лиц Белоруссии, которые, как считают в странах Европы, ответственны за «фальсификацию» выборов в республике и последовавшее за ними подавление протестов.
Выборы в Белоруссии прошли 9 августа. По официальным данным, Лукашенко набрал на них 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. С тех пор в стране проходят акции протеста, демонстранты требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов.