Песков назвал заявления Байдена о Путине «очень плохими»
Высказывания президента США Джо Байдена о президенте России Владимире Путине говорят о нежелании Вашингтона налаживать отношения с Москвой, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Накануне Байден дал большое интервью телеканалу ABC, в котором упомянул Путина. В частности, по словам Байдена, президент России влиял на американские выборы, прошедшие в ноябре 2020 г. Он также заявил, что Путин ответит за свое влияние на американские выборы, но как именно, Байден не уточнил. Интервьюировавший президента США журналист ABC Джордж Стефанопулос также спросил Байдена: «Вы знаете [лично] Владимира Путина, считаете ли вы его убийцей?» На что американский президент ответил «М-м-м, хм-м-м, да».
На вопрос, не оскорбило ли Путина высказывание американского президента, Песков сказал: «Я бы не был многословным, реагируя на это. Это очень плохие высказывания президента США. Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной. Дальше будем исходить именно из этого». На вопрос, собирается ли на это отреагировать сам Путин, Песков сказал: «Не могу вам точно сказать».
При этом пресс-секретарь российского президента не смог дать точного ответа на вопрос, будет ли реагировать на высказывание американской стороны сам Владимир Путин. А отвечая на вопрос, готова ли Москва разорвать дипломатические отношения с Вашингтоном, представитель Кремля сказал: «Мне нечего добавить по этой теме. Я сказал, из чего мы будем исходить».
17 марта минторг США объявил о новых торговых ограничениях в отношении России, запретив передавать и реэкспортировать ей оружие и военные технологии, в том числе связанные с химическим и биологическим оружием, в связи с ситуацией вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. По мнению Вашингтона, он был отравлен в августе 2020 г. боевым веществом «Новичок», из чего, считают американцы, следует, что Россия продолжает хранить и использовать запрещенное химическое оружие. Официально Кремль отчитался о его досрочном уничтожении в сентябре 2017 г.