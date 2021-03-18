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Песков назвал заявления Байдена о Путине «очень плохими»

Ведомости

Высказывания президента США Джо Байдена о президенте России Владимире Путине говорят о нежелании Вашингтона налаживать отношения с Москвой, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Накануне Байден дал большое интервью телеканалу ABC, в котором упомянул Путина. В частности, по словам Байдена, президент России влиял на американские выборы, прошедшие в ноябре 2020 г. Он также заявил, что Путин ответит за свое влияние на американские выборы, но как именно, Байден не уточнил. Интервьюировавший президента США журналист ABC Джордж Стефанопулос также спросил Байдена: «Вы знаете [лично] Владимира Путина, считаете ли вы его убийцей?» На что американский президент ответил «М-м-м, хм-м-м, да».

На вопрос, не оскорбило ли Путина высказывание американского президента, Песков сказал: «Я бы не был многословным, реагируя на это. Это очень плохие высказывания президента США. Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной. Дальше будем исходить именно из этого». На вопрос, собирается ли на это отреагировать сам Путин, Песков сказал: «Не могу вам точно сказать».

При этом пресс-секретарь российского президента не смог дать точного ответа на вопрос, будет ли реагировать на высказывание американской стороны сам Владимир Путин. А отвечая на вопрос, готова ли Москва разорвать дипломатические отношения с Вашингтоном, представитель Кремля сказал: «Мне нечего добавить по этой теме. Я сказал, из чего мы будем исходить».

17 марта минторг США объявил о новых торговых ограничениях в отношении России, запретив передавать и реэкспортировать ей оружие и военные технологии, в том числе связанные с химическим и биологическим оружием, в связи с ситуацией вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. По мнению Вашингтона, он был отравлен в августе 2020 г. боевым веществом «Новичок», из чего, считают американцы, следует, что Россия продолжает хранить и использовать запрещенное химическое оружие. Официально Кремль отчитался о его досрочном уничтожении в сентябре 2017 г.

Ранее по теме: Байден заставит Путина «заплатить за вмешательство» в выборы 2020 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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