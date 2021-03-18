Песков заявил об отсутствии у Путина планов встречаться с послом России в США
Президент России Владимир Путин на данный момент не планирует лично встречаться с послом России в Вашингтоне Анатолием Антоновым, который 20 марта вылетит из США в Москву для получения консультаций насчет будущего отношений между странами. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Сейчас, в настоящий момент, нет таких конкретных планов, но посол в любом случае будет в Москве. Очевидно, он будет в Москве не один день. Поэтому в случае необходимости, безусловно, президент примет решение о заслушивании посла. Пока конкретных планов нет», — сказал он.
Накануне российское Министерство иностранных дел вызвало своего посла в Вашингтоне Анатолия Антонова для обсуждения отношений с США. Это произошло после объявления американскими властями о новых антироссийских санкциях и интервью президента США Джо Байдена телеканалу АВС. В нем глава страны заявил, что в январском телефонном разговоре с Путиным предупредил, что в случае подтверждения вмешательства России в американские выборы 2020 г. заставит коллегу «заплатить». Кроме того, Байден утвердительно ответил на вопрос ведущего, считает ли Путина убийцей.
Вечером того же дня Министерство торговли США объявило о новых торговых ограничениях в отношении России, запретив передавать и реэкспортировать ей оружие и военные технологии, в том числе связанные с химическим и биологическим оружием, в связи с ситуацией вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. По мнению Вашингтона, он был отравлен в августе 2020 г. боевым химическим веществом из группы «Новичок», а значит, Россия якобы продолжает хранить и использовать запрещенное химоружие.
В разговоре с журналистами Песков добавил, что в истории не было заявлений, подобных тем, что сделал Байден. На вопрос, как данная ситуация отразится на отношениях Москвы и Вашингтона, пресс-секретарь сказал: «Абсолютно понятно как». Однако он отказался расшифровывать смысл своих слов.