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Песков заявил об отсутствии у Путина планов встречаться с послом России в США

Ведомости

Президент России Владимир Путин на данный момент не планирует лично встречаться с послом России в Вашингтоне Анатолием Антоновым, который 20 марта вылетит из США в Москву для получения консультаций насчет будущего отношений между странами. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сейчас, в настоящий момент, нет таких конкретных планов, но посол в любом случае будет в Москве. Очевидно, он будет в Москве не один день. Поэтому в случае необходимости, безусловно, президент примет решение о заслушивании посла. Пока конкретных планов нет», — сказал он.

Накануне российское Министерство иностранных дел вызвало своего посла в Вашингтоне Анатолия Антонова для обсуждения отношений с США. Это произошло после объявления американскими властями о новых антироссийских санкциях и интервью президента США Джо Байдена телеканалу АВС. В нем глава страны заявил, что в январском телефонном разговоре с Путиным предупредил, что в случае подтверждения вмешательства России в американские выборы 2020 г. заставит коллегу «заплатить». Кроме того, Байден утвердительно ответил на вопрос ведущего, считает ли Путина убийцей.

Вечером того же дня Министерство торговли США объявило о новых торговых ограничениях в отношении России, запретив передавать и реэкспортировать ей оружие и военные технологии, в том числе связанные с химическим и биологическим оружием, в связи с ситуацией вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. По мнению Вашингтона, он был отравлен в августе 2020 г. боевым химическим веществом из группы «Новичок», а значит, Россия якобы продолжает хранить и использовать запрещенное химоружие.

В разговоре с журналистами Песков добавил, что в истории не было заявлений, подобных тем, что сделал Байден. На вопрос, как данная ситуация отразится на отношениях Москвы и Вашингтона, пресс-секретарь сказал: «Абсолютно понятно как». Однако он отказался расшифровывать смысл своих слов.

Ранее по теме: Песков назвал заявления Байдена о Путине «очень плохими»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных