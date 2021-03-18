Путин предостерег от использования «щедрых подарков» России ей в ущерб
Президент России Владимир Путин предостерег от использования «щедрых подарков» России ей во вред. Об этом он заявил на концерте в честь годовщины воссоединения Крыма с РФ в Лужниках, передает пресс-служба Кремля.
«Мы никогда не согласимся только с одним: чтобы кто-то позволил себе использовать щедрые подарки России для нанесения ущерба самой Российской Федерации. Надеюсь, это будет услышано», – сказал Путин, отметив, что результатами референдума 2014 г. «мы еще раз ясно, четко продемонстрировали сами себе и всему миру, что наш народ имеет такую возможность и способность – объединяться вокруг интересов Родины».
Президент поздравил россиян с годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя с Россией и подчеркнул, что семь лет назад крымчане и севастопольцы «вернулись в родную семью братских народов Российской Федерации». Говоря об истории полуострова, Путин вспомнил, как в 1920-е гг. большевики «по каким-то причинам, непонятным до сих пор» передали значительные территории «квазигосударственным образованиям». В результате после развала Советского Союза Россия утратила «колоссальные» геополитические пространства.
«Но хочу сказать, что мы готовы жить в новых геополитических условиях. Более того, мы рассматриваем наших соседей не просто как соседей, близких по географии, мы рассматриваем народы этих стран как братские народы, готовы подставить им плечо и локоть, для того чтобы обеспечить развитие, двигаться дальше вместе, идти вперед, используя наши конкурентные возможности, а их достаточно», – сказал президент.
Крым вновь вошел в состав России 16 марта 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.