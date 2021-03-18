Путин предложил Байдену подискутировать в прямом эфире
Президент России Владимир Путин предложил американскому президенту Джо Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».
«Мы должны продолжать отношения. И более того, я подумал вот о чем: в прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от президента Байдена. Я хочу предложить президенту Байдену продолжить наши дискуссии, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, онлайн. Без всяких задержек, в открытой, прямой дискуссии. Мне представляется, что это было бы интересно и для народов России, и для народа Соединенных штатов», — сказал российский лидер.
Он напомнил, что на России и США, как на самых крупных ядерных державах, лежит особая ответственность за стратегическую безопасность на планете. Именно поэтому такой разговор мог бы быть интересен и для других стран, подчеркнул президент.
«Я бы не откладывал это в долгий ящик, я на выходных хочу съездить в тайгу, немножко там отдохнуть, а так можно было бы или завтра, или, скажем, в понедельник», — добавил Путин.
Согласно предложению российского президента, при таком общении стороны могли бы затронуть вопросы двусторонних отношений, поговорить о стратегической стабильности, региональных конфликтах и других проблемах.
«Пожалуйста, мы готовы в любое время, удобное для американской стороны время, я вот прямо сейчас после нашего разговора дам соответствующее поручение Министерству иностранных дел», — подчеркнул глава государства.
Накануне Байден дал большое интервью телеканалу ABC, в котором говорил в том числе о Путине. В частности, глава Белого дома заявил, что Путин ответит за свое влияние на американские выборы, если это окончательно подтвердится, но как именно, Байден не уточнил. В ходе интервью журналист ABC Джордж Стефанопулос также спросил Байдена: «Вы знаете [лично] Владимира Путина, считаете ли вы его убийцей?» На что американский президент ответил «М-м-м, хм-м-м, да».
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков позже эти слова назвал «очень плохими». А сам Путин пожелал главе американского государства здоровья и ответил детской присказкой. «В детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, мы говорили так: "Кто как обзывается, тот сам так называется". И это неслучайно. Смысл очень глубокий в этом. Мы всегда в другом человеке видим собственные качества», — ответил Путин.
Вскоре после высказываний Байдена Минторг США объявил, что вводит новые торговые ограничения в отношении России. Они с 18 марта запрещают передавать и реэкспортировать Москве оружие и военные технологии, в том числе связанные с химическим и биологическим оружием.