Путин предложил Байдену подискутировать в прямом эфире

«Мы должны продолжать отношения. И более того, я подумал вот о чем: в прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от президента Байдена. Я хочу предложить президенту Байдену продолжить наши дискуссии, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, онлайн. Без всяких задержек, в открытой, прямой дискуссии. Мне представляется, что это было бы интересно и для народов России, и для народа Соединенных штатов», — сказал российский лидер.