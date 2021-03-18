В Белом доме заявили об отсутствии сожаления у Байдена из-за слов про Путина
Президент США Джо Байден не жалеет о высказываниях, озвученных в адрес президента РФ Владимира Путина, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
Накануне Байден дал большое интервью телеканалу ABC, в котором говорил в том числе о Путине. В частности, глава Белого дома заявил, что Путин ответит за свое влияние на американские выборы, если это окончательно подтвердится, но как именно, Байден не уточнил. В ходе интервью журналист ABC Джордж Стефанопулос также спросил Байдена: «Вы знаете [лично] Владимира Путина, считаете ли вы его убийцей?» На что американский президент ответил «М-м-м, хм-м-м, да».
«Нет», — сказала представитель Байдена в ответ на вопрос о том, не сожалеет ли президент США о своем высказывании. Байден «не будет сдерживаться ни в словах, ни в действиях», добавила Псаки.
17 марта российское Министерство иностранных дел вызвало посла в Вашингтоне Анатолия Антонова для обсуждения отношений с США. Американская сторона, в свою очередь, решила не приглашать своего посла в США.
«Наш посол Салливан остается в Москве. Мы поддерживаем… он и его команда поддерживают контакт с россиянами», — сказала Псаки.
Вскоре после высказываний Байдена Минторг США объявил, что вводит новые торговые ограничения в отношении России. Они с 18 марта запрещают передавать и реэкспортировать Москве оружие и военные технологии, в том числе связанные с химическим и биологическим оружием.