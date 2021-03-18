В Белом доме заявили об отсутствии сожаления у Байдена из-за слов про Путина

Накануне Байден дал большое интервью телеканалу ABC, в котором говорил в том числе о Путине. В частности, глава Белого дома заявил, что Путин ответит за свое влияние на американские выборы, если это окончательно подтвердится, но как именно, Байден не уточнил. В ходе интервью журналист ABC Джордж Стефанопулос также спросил Байдена: «Вы знаете [лично] Владимира Путина, считаете ли вы его убийцей?» На что американский президент ответил «М-м-м, хм-м-м, да».