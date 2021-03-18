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В Белом доме заявили об отсутствии сожаления у Байдена из-за слов про Путина

Ведомости

Президент США Джо Байден не жалеет о высказываниях, озвученных в адрес президента РФ Владимира Путина, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Накануне Байден дал большое интервью телеканалу ABC, в котором говорил в том числе о Путине. В частности, глава Белого дома заявил, что Путин ответит за свое влияние на американские выборы, если это окончательно подтвердится, но как именно, Байден не уточнил. В ходе интервью журналист ABC Джордж Стефанопулос также спросил Байдена: «Вы знаете [лично] Владимира Путина, считаете ли вы его убийцей?» На что американский президент ответил «М-м-м, хм-м-м, да».

«Нет», — сказала представитель Байдена в ответ на вопрос о том, не сожалеет ли президент США о своем высказывании. Байден «не будет сдерживаться ни в словах, ни в действиях», добавила Псаки.

17 марта российское Министерство иностранных дел вызвало посла в Вашингтоне Анатолия Антонова для обсуждения отношений с США. Американская сторона, в свою очередь, решила не приглашать своего посла в США.

«Наш посол Салливан остается в Москве. Мы поддерживаем… он и его команда поддерживают контакт с россиянами», — сказала Псаки.

Вскоре после высказываний Байдена Минторг США объявил, что вводит новые торговые ограничения в отношении России. Они с 18 марта запрещают передавать и реэкспортировать Москве оружие и военные технологии, в том числе связанные с химическим и биологическим оружием.

Ранее по теме: Путин предложил Байдену подискутировать в прямом эфире

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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