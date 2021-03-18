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Кадыров обратился к Пескову в связи с жалобой на «Новую газету»

Ведомости

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на комментарий пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова об обращении бойцов полка ППС имени Ахмата Кадырова. Обращение было направлено президенту России Владимиру Путину, в нем авторы пожаловались на «нападки» и «информационную войну» со стороны «Новой газеты» из-за материала о якобы имевших место бессудных казнях в полку. Песков заявил, что Путин не может как-либо наказывать издание, поэтому обращение к нему «не по адресу». 

«Я считал, что люди могут обращаться к президенту с просьбой разобраться в вопросах, которые их волнуют, как, например, с провокационными нападками на чеченский народ от "Новой Газеты"», — написал Кадыров в своем Telegram-канале. 

Кадыров также заявил, что сотрудники «Новой газеты» являются «распоясавшимися от безнаказанности агентами известных западных служб, а не журналистами». По его словам, американские власти «часто применяют антироссийские санкции с подачи таких якобы либеральных газет». 

По мнению Кадырова, журналисты «Новой газеты» «никак не могут смириться с мыслью, что в Чеченской республике окончательно и бесповоротно покончено с терроризмом». 

«Здесь мир, порядок и полная безопасность, хотят этого в "НГ" или нет. Они захлебнутся в своих диверсионных публикациях, но не смогут нарушить стабильность в ЧР», — добавил Кадыров. 

18 марта Песков заявил журналистам, что «безопасность журналистов должна быть абсолютно непререкаемой». «Ничто не должно представлять угрозу журналистами. Но в случае публикации клевета должна преследоваться по закону», — заключил Песков, посоветовав решать данный вопрос в юридической плоскости путем обращения в суд.

Ранее полк ППС имени Кадырова пожаловался президенту Путину на «гнусные нападки» «Новой газеты», обвинив издание в том, что оно является «иностранным агентом» (в действительности не внесено в соответствующий реестр) и ведет «информационную войну» под руководством иностранных спецслужб, якобы оправдывая террористов.

Такая жалоба последовала после публикации «Новой газеты» о возможных пытках в Чечне. 

Ранее по теме: Песков прокомментировал жалобу полка имени Кадырова на «Новую газету»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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