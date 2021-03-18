Кадыров обратился к Пескову в связи с жалобой на «Новую газету»

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на комментарий пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова об обращении бойцов полка ППС имени Ахмата Кадырова. Обращение было направлено президенту России Владимиру Путину, в нем авторы пожаловались на «нападки» и «информационную войну» со стороны «Новой газеты» из-за материала о якобы имевших место бессудных казнях в полку. Песков заявил, что Путин не может как-либо наказывать издание, поэтому обращение к нему «не по адресу».