В Киеве заявили об отработке войны с Россией на учениях Defender Europe
Учения стран-участниц НАТО Defender Europe 2021 проводятся для отработки сценария вооруженного столкновения с Россией, рассказал военный эксперт, спикер Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире UKRLife.TV.
«Начались масштабные учения НАТО, которые называются Defender Europe 2021… Их смысл... что на акватории от Балтийского до Черного морей отрабатывается, ну давайте прямым текстом, война с Россией, тема противостояния с Россией», — рассказал он.
Сейчас проходит подготовка и развертывание сил, активная фаза учений будет в мае-июне, уточнил он.
2 апреля замглавы офиса президента Украины Роман Машовец призвал граничащие с Украиной страны НАТО повысить свою боевую готовность. За день до этого Машовец провел встречу с главой представительства НАТО в Киеве Александером Винниковым, в ходе которой заявил о предложении Украины продолжить проведение совместных с альянсом военных учений и патрулирование украинского воздушного пространства.
Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможное усиление группировки НАТО вокруг Украины потребует дополнительных мер от российской стороны.