В Киеве заявили об отработке войны с Россией на учениях Defender Europe

2 апреля замглавы офиса президента Украины Роман Машовец призвал граничащие с Украиной страны НАТО повысить свою боевую готовность. За день до этого Машовец провел встречу с главой представительства НАТО в Киеве Александером Винниковым, в ходе которой заявил о предложении Украины продолжить проведение совместных с альянсом военных учений и патрулирование украинского воздушного пространства.