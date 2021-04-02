В Кремле отреагировали на возможное усиление НАТО вокруг Украины
Возможное усиление группировки НАТО вокруг Украины потребует дополнительных мер от российской стороны, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
«Безусловно, такое развитие сценария привело бы к дальнейшему росту напряженности вблизи российских границ. Конечно, это потребует дополнительных мер от российской стороны по обеспечению ее безопасности», — сказал он журналистам. Песков отметил неприемлемость тезиса о том, что Россия является главным противником альянса. «Россия никому не угрожает, не угрожала никогда. Собственно, на этом и строится наша позиция», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
2 апреля замглавы офиса президента Украины Роман Машовец призвал граничащие с Украиной страны НАТО повысить свою боевую готовность. За день до этого Машовец провел встречу с главой представительства НАТО в Киеве Александером Винниковым, в ходе которой заявил о предложении Украины продолжить проведение совместных с альянсом военных учений и патрулирование украинского воздушного пространства.