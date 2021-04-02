В Кремле отреагировали на возможное усиление НАТО вокруг Украины

«Безусловно, такое развитие сценария привело бы к дальнейшему росту напряженности вблизи российских границ. Конечно, это потребует дополнительных мер от российской стороны по обеспечению ее безопасности», — сказал он журналистам. Песков отметил неприемлемость тезиса о том, что Россия является главным противником альянса. «Россия никому не угрожает, не угрожала никогда. Собственно, на этом и строится наша позиция», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.