В Кремле не стали комментировать запрос Зеленского на разговор с Путиным

Ранее в интервью газете Le Figaro Зеленский заявил, что попросил руководителя своего офиса связаться с Путиным, чтобы провести разговор, когда погибли четверо украинских военнослужащих и двое были ранены. Однако российская сторона запрос не подтвердила. «Это, кстати, показатель. Потому что меня спрашивают, хочет ли Россия закончить войну. На этот вопрос можно ответить действиями: я позвонил – мне не ответили», — отметил Зеленский.