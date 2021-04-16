В Кремле не стали комментировать запрос Зеленского на разговор с Путиным
Политические советники и помощники президентов России и Украины находятся в постоянном контакте, поэтому могут регулярно обсуждать оперативные вопросы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на заявление президента Украины Владимира Зеленского, что он запрашивал разговор с Владимиром Путиным, но ему не ответили.
«Я оставляю без комментариев это. В постоянном контакте находятся политсоветники и помощники глав государств. Поэтому оперативные вопросы они имеют возможность обсуждать регулярно», — отметил Песков.
Ранее в интервью газете Le Figaro Зеленский заявил, что попросил руководителя своего офиса связаться с Путиным, чтобы провести разговор, когда погибли четверо украинских военнослужащих и двое были ранены. Однако российская сторона запрос не подтвердила. «Это, кстати, показатель. Потому что меня спрашивают, хочет ли Россия закончить войну. На этот вопрос можно ответить действиями: я позвонил – мне не ответили», — отметил Зеленский.
12 апреля Reuters сообщил со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Юлию Мендель, что Зеленский запросил переговоры с Путиным, чтобы обсудить эскалацию конфликта на востоке Украины, однако пока не получил ответа.
Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе началась в феврале. 26 марта в результате обстрела около города Шумы погибли четверо украинских солдат. 1 апреля главнокомандующий украинской армии Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает присутствие войск вблизи границы в Ростовской, Брянской, Воронежской областях и Крыму.