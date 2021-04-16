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В Кремле не стали комментировать запрос Зеленского на разговор с Путиным

Ведомости

Политические советники и помощники президентов России и Украины находятся в постоянном контакте, поэтому могут регулярно обсуждать оперативные вопросы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на заявление президента Украины Владимира Зеленского, что он запрашивал разговор с Владимиром Путиным, но ему не ответили.

«Я оставляю без комментариев это. В постоянном контакте находятся политсоветники и помощники глав государств. Поэтому оперативные вопросы они имеют возможность обсуждать регулярно», — отметил Песков.

Ранее в интервью газете Le Figaro Зеленский заявил, что попросил руководителя своего офиса связаться с Путиным, чтобы провести разговор, когда погибли четверо украинских военнослужащих и двое были ранены. Однако российская сторона запрос не подтвердила. «Это, кстати, показатель. Потому что меня спрашивают, хочет ли Россия закончить войну. На этот вопрос можно ответить действиями: я позвонил – мне не ответили», — отметил Зеленский.

12 апреля Reuters сообщил со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Юлию Мендель, что Зеленский запросил переговоры с Путиным, чтобы обсудить эскалацию конфликта на востоке Украины, однако пока не получил ответа.

Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе началась в феврале. 26 марта в результате обстрела около города Шумы погибли четверо украинских солдат. 1 апреля главнокомандующий украинской армии Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает присутствие войск вблизи границы в Ростовской, Брянской, Воронежской областях и Крыму.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных