В Кремле оценили публикации об отмене санкций США против «Северного потока — 2»

«Речь идет пока об обезличенных публикациях, поэтому вряд ли это можно все-таки воспринимать как сигнал. Хотя сам факт появления именно таких публикаций, он сам по себе достаточно позитивный. Это гораздо лучше, чем читать информацию о том, что грядут новые санкции», — сказал он. При этом Песков отметил, что никаких официальных подтверждений этой информации в Москве не получали.