В Кремле оценили публикации об отмене санкций США против «Северного потока — 2»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает позитивным факт появления публикаций о возможной отмене американских санкций против «Северного потока — 2», передает «РИА Новости». При этом представитель Кремля подчеркнул, что такие сообщения вряд ли можно воспринимать как сигнал.
«Речь идет пока об обезличенных публикациях, поэтому вряд ли это можно все-таки воспринимать как сигнал. Хотя сам факт появления именно таких публикаций, он сам по себе достаточно позитивный. Это гораздо лучше, чем читать информацию о том, что грядут новые санкции», — сказал он. При этом Песков отметил, что никаких официальных подтверждений этой информации в Москве не получали.
О планах администрации президента США Джо Байдена отказаться от введения санкций в отношении оператора строительства газопровода «Северный поток — 2» — компании Nord Stream 2 AG 18 мая сообщило издание Axios со ссылкой на информированные источники. В публикации отмечалось, что такое решение говорит о нежелании США портить отношения с Германией из-за газопровода, а также о том, «с какими трудностями сталкивается президент Джо Байден» при выстраивании отношений с Россией.
США последовательно вводили санкции против компаний — участников проекта, из-за чего не менее 18 из них отказались участвовать в стройке. В США расценивают проект как «угрозу энергетической безопасности» Европы. В России такое отношение США считают проявлением нечестной конкуренции. За окончание работ выступает Германия, где неоднократно называли американские санкции вмешательством во внутренние дела страны. При этом в ФРГ заявили, что вопрос завершения или незавершения строительства газопровода «Северный поток — 2» будет решен в следующие 12 месяцев.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Его строительство планировалось завершить в этом году.