Байден обсудил с премьер-министром Израиля конфликт в секторе Газа
Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили по телефону эскалацию конфликта в секторе Газа, сообщил Белый дом.
«Лидеры двух стран подробно обсудили положение дел в Газе, прогресс Израиля в снижении потенциала ХАМАСА и других террористических элементов, а также продолжающиеся дипломатические усилия региональных правительств и Соединенных Штатов», — говорится в сообщении.
Байден отметил, что ожидает «значительной деэскалации» конфликта в регионе.
Эскалация напряженности между Израилем и палестинскими арабами началась неделю назад, 7 мая, когда, согласно решению израильского суда, в квартале Шейх Джаррах и возле Храмовой горы в Иерусалиме началось выселение нескольких арабских семей. Это привело к протестам в районе, а из сектора Газа участились ракетные обстрелы. В ряде городов Израиля также начались столкновения между израильтянами и живущими там арабами, переходящие в беспорядки и погромы.
Конфликт усугубился в ходе минувших выходных, когда Израиль нанес авиаудар по высотному зданию в секторе Газа, уничтожив его и убив не менее 42 человек. Одновременно с этим палестинцы запустили более 3 тыс. ракет по Израилю, большинство из которых смогла сбить израильская система ПРО. Жертвами конфликта уже стали более 200 человек, большинство из которых — палестинцы.