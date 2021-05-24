Белоруссия высылает почти всех сотрудников посольства Латвии
Белоруссия потребовала от всех сотрудников посольства Латвии покинуть страну в течение 24 часов, сообщает «Sputnik Беларусь» со ссылкой на заявление главы МИД Владимира Макея. Посла Латвии Эйнарса Семаниса вызвали в МИД в связи с оскорблением государственного флага Белоруссии в Риге.
«Посол Латвии был приглашен в МИД в связи с оскорблением госфлага Беларуси в Риге», — сказал Макей, подчеркнув, что дипломат будет выслан из Белоруссии вместе с остальными работниками диппредставительства. После высылки в посольстве Латвии в Минске останется только один технический сотрудник.
Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем заменили государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый флаг, который используется оппозицией республики. В Риге проходит Чемпионат мира по хоккею 2021.
Семанис, комментируя инцидент, заявил, что данные действия были протестом против ситуации с вынужденной посадкой рейса авиакомпании Ryanair, после которой задержали сооснователя Nexta Романа Протасевича.
«Действительно это так, что государственный флаг был сменен на, назовем его исторический, флаг. Это был протест в связи с инцидентом, который был вчера в Беларуси в связи с принудительной посадкой самолета и удерживании самолета 7 часов», — заявил посол Латвии в Беларуси.
Латвия в ответ объявила о высылке белорусских дипломатов из страны.
«В ответ на действия Белоруссии МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах Белоруссии для информирования об идентичных действиях и высылке белорусских дипломатов до нормализации отношений», — говорится в сообщении МИД (цитата по «РИА Новости»).
С ноября прошлого года Протасевич и создатель канала Nexta Степан Путило включены в список лиц, причастных к террористической деятельности. Генпрокуратура Белоруссии в связи с этим обращалась к Польше, где проживали оба молодых человека, с просьбой арестовать их и выдать ей. Позже Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении них по статьям об организации массовых беспорядков, нарушении общественного порядка и разжигании вражды. Протасевич осенью переехал в Литву.
Во время вчерашнего рейса лайнер Ryanair пересекал воздушное пространство Белоруссии. Тогда Минобороны республики запросило его экстренную посадку в аэропорту Минска, сославшись на сообщение о минировании. Для сопровождения судна белорусское ведомство направило истребитель МиГ-29.
После посадки Протасевича и его девушку задержали. При этом в итоге в самолете Ryanair бомбу не обнаружили. Министерство транспорта и коммуникаций Белоруссии заявило о создании комиссии по расследованию обстоятельств посадки самолета. Также Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 340 Уголовного кодекса страны (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность для жизни и здоровья людей) в связи с ложным сообщением о минировании.