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Белоруссия высылает почти всех сотрудников посольства Латвии

Ведомости

Белоруссия потребовала от всех сотрудников посольства Латвии покинуть страну в течение 24 часов, сообщает «Sputnik Беларусь» со ссылкой на заявление главы МИД Владимира Макея. Посла Латвии Эйнарса Семаниса вызвали в МИД в связи с оскорблением государственного флага Белоруссии в Риге. 

«Посол Латвии был приглашен в МИД в связи с оскорблением госфлага Беларуси в Риге», — сказал Макей, подчеркнув, что дипломат будет выслан из Белоруссии вместе с остальными работниками диппредставительства. После высылки в посольстве Латвии в Минске останется только один технический сотрудник.

Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем заменили государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый флаг, который используется оппозицией республики. В Риге проходит Чемпионат мира по хоккею 2021.

Семанис, комментируя инцидент, заявил, что данные действия были протестом против ситуации с вынужденной посадкой рейса авиакомпании Ryanair, после которой задержали сооснователя Nexta Романа Протасевича. 

«Действительно это так, что государственный флаг был сменен на, назовем его исторический, флаг. Это был протест в связи с инцидентом, который был вчера в Беларуси в связи с принудительной посадкой самолета и удерживании самолета 7 часов», — заявил посол Латвии в Беларуси. 

Латвия в ответ объявила о высылке белорусских дипломатов из страны.

«В ответ на действия Белоруссии МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах Белоруссии для информирования об идентичных действиях и высылке белорусских дипломатов до нормализации отношений», — говорится в сообщении МИД (цитата по «РИА Новости»).

С ноября прошлого года Протасевич и создатель канала Nexta Степан Путило включены в список лиц, причастных к террористической деятельности. Генпрокуратура Белоруссии в связи с этим обращалась к Польше, где проживали оба молодых человека, с просьбой арестовать их и выдать ей. Позже Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении них по статьям об организации массовых беспорядков, нарушении общественного порядка и разжигании вражды. Протасевич осенью переехал в Литву.

Во время вчерашнего рейса лайнер Ryanair пересекал воздушное пространство Белоруссии. Тогда Минобороны республики запросило его экстренную посадку в аэропорту Минска, сославшись на сообщение о минировании. Для сопровождения судна белорусское ведомство направило истребитель МиГ-29.

После посадки Протасевича и его девушку задержали. При этом в итоге в самолете Ryanair бомбу не обнаружили. Министерство транспорта и коммуникаций Белоруссии заявило о создании комиссии по расследованию обстоятельств посадки самолета. Также Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 340 Уголовного кодекса страны (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность для жизни и здоровья людей) в связи с ложным сообщением о минировании.

Ранее по теме: Как власти разных стран сажали самолеты для задержания пассажиров. Фотогалерея

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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