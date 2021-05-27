В МИД Австрии отреагировали на решение России по рейсу из Вены в Москву
МИД Австрии охарактеризовал решение российской стороны не выдавать разрешение авиакомпании Austrian Airlines на рейс из Вены в Москву в обход белорусской территории как «абсолютно непонятное», сообщает Австрийское агентство печати.
«Российская реакция нам абсолютно непонятна», — заявили в МИД Австрии (цитата по ТАСС).
Позиция Вены была донесена до российского посла, в свою очередь, австрийский посол в Москве также донес это мнение до российской стороны.
26 мая пресс-служба AirFrance также заявила о решении отложить рейс AF1154 (Париж — Москва). Причины, как отметили в пресс-службе перевозчика, связаны «с обходом воздушного пространства Белоруссии, что потребовало нового разрешения от российских властей на вхождение на их территорию».
Ранее AirFrance, а также европейские авиакомпании AirBaltic, WizAir, Finnair, сингапурская Singapore Airlines и другие отказались от использования воздушного пространства Белоруссии. Саммит Евросоюза рекомендовал всем авиакомпаниям избегать полетов над республикой, а белорусским авиакомпаниям, в первую очередь «Белавиа», запретили летать в аэропорты стран-участниц союза.
Причиной подобного шага европейских государств стал инцидент, произошедший 23 мая с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшим из Афин в Вильнюс. Лайнер, пересекавший воздушное пространство Белоруссии, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии оказалось ложным. После посадки самолета с рейса был снят и задержан бывший главный редактор оппозиционного и признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега.