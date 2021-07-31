МИД России направил ноту Киеву из-за намерения уничтожить элемент воинского мемориала
МИД России направил ноту протеста в дипломатическое ведомство Украины в связи с планами по демонтажу копии Ордена Отечественной войны на воинском мемориале «Марсово поле» во Львове.
Российская сторона потребовала от Киева выполнять международные обязательства и нормы национального законодательства по защите и сохранению воинских мемориалов, которые закреплены в том числе и в Соглашении об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств-участников СНГ в Великой Отечественной войне.
«Решительно осуждаем взятый украинскими властями курс на демонтаж памятников советским солдатам и самой памяти об их подвиге в борьбе с фашизмом», — говорится в сообщении на сайте МИД России.
Москва также призвала Киев отказаться от фальсификаций истории и попыток лишить украинцев Победы в Великой Отечественной войне.