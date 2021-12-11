Премьер-министр Польши выдвинул России ультиматум

Еврокомиссии (ЕК) необходимо возбудить новое антимонопольное дело против «Газпрома», оснований для этого достаточно, заявила 9 декабря министр климата Польши Анна Москва в эфире государственной радиокомпании «Польское радио». Это не первый случай, когда Варшава обращается в ЕК с обвинениями в адрес «Газпрома» о нарушении европейских антимонопольных норм.