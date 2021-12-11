Премьер-министр Польши выдвинул России ультиматум
Россия должна решить, хочет она быть с Европой или против нее, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Такой ультиматум он выдвинул в интервью газете La Repubblica. По мнению Моравецкого, Россия «исследует границы дозволенного» и хочет «разделить Европу».
Европа не может допустить угроз или шантажа в энергетическом секторе, отметил премьер Польши. Он считает, что политика уступок не работает с Москвой.
«Время уступок закончилось. На жесткую политику у нас должен быть резкий ответ в виде жестких санкций», — сказал Моравецкий.
Политик призвал ввести санкции против «Северного потока — 2». По его мнению, газопровод «с самого начала использовался в политических целях» и должен стать «символом и инструментом господства России над Центрально-Восточной Европой».
Проект сделает Европу еще более зависимой от одного поставщика и лишит транзитные страны «возможности защититься от соблазнов их восточного соседа», подчеркнул Моравецкий.
В ноябре Матеуш Моравецкий в интервью газете Bild призвал Германию отказаться от сертификации газопровода «Северный поток — 2» и не давать России дополнительные деньги за газ.
«Нужно работать вместе ради мира, а не давать Владимиру Путину дополнительные деньги в виде платежей за энергоресурсы, с помощью которых он сможет продолжить наращивать вооружения», — заявил Моравецкий (цитата по «РИА Новости»).
Еврокомиссии (ЕК) необходимо возбудить новое антимонопольное дело против «Газпрома», оснований для этого достаточно, заявила 9 декабря министр климата Польши Анна Москва в эфире государственной радиокомпании «Польское радио». Это не первый случай, когда Варшава обращается в ЕК с обвинениями в адрес «Газпрома» о нарушении европейских антимонопольных норм.
В 2012 г. Евросоюз начал одно из самых крупных в своей истории антимонопольных расследований. Официальное обвинение по итогам проверки выдвинули в 2015 г. «Газпрому» инкриминировалось злоупотребление доминирующим положением на европейском рынке и навязывание завышенных цен на газ.