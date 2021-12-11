Володин: судьба законопроектов о QR-кодах зависит от ответов на вопросы общества
Решение о принятии законопроектов о введении QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте и поправках в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» будет зависеть от ответов на вопросы общества, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Заседание фракций в нижней палате парламента с участием представителей правительства состоится 13 декабря.
«Принятие решения о дальнейшей судьбе законопроектов будет во многом зависеть от того, какие ответы будут даны на вопросы, которые звучат в обществе. О результатах — проинформирую», — написал Володин в своем Telegram-канале.
По его словам, обсуждать эти законопроекты и вырабатывать по ним решения нужно исходя из позиции президента Владимира Путина, который подчеркивает необходимость убеждения, а не навязывания в вопросах вакцинации. Володин напомнил слова президента о том, что правительство постарается не принимать опрометчивых решений.
9 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека Путин подчеркнул, что нужно быть «очень аккуратными» при принятии подобных решений.
«Мы перед тем, как принимать, скажем, ограничения, связанные с использованием транспортных средств, должны самым внимательным образом посмотреть, к чему это приведет, и посмотреть, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей, с одной стороны, но обеспечить безопасность и здоровье тех же граждан, о которых мы так заботимся, поэтому прежде чем решения будут приняты окончательно, их нужно проработать», — говорил он.
В правительстве и Госдуме пока не отказались от решения принять в первом чтении 16 декабря законопроекты о QR-кодах. Инициативы доработают ко второму чтению после замечаний Путина.
Правительство внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на ряде видов транспорта 12 ноября на фоне резкого роста заболеваемости и смертности от COVID-19 в России. Согласно первому законопроекту (поправки в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения), с 1 февраля по 1 июня 2022 г. граждане старше 18 лет при посещении большинства общественных мест, включая заведения общепита и непродовольственные магазины, обязаны будут предъявлять один из документов: QR-код о вакцинации или перенесенном ковиде либо справку о медотводе. Второй законопроект предполагает внесение изменений в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта для введения QR-кодов в самолетах и поездах. До 1 февраля будет установлен переходный период — вместо них можно будет предъявить ПЦР-тест. Планируется, что обе нормы будут действовать до 1 июня 2022 г.