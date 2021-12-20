В МИДе выступили за двусторонние переговоры с США по гарантиям безопасности

«Я подтверждаю то, что произносилось с нашей стороны на прошлой неделе: мы предлагаем именно США и именно двусторонние переговоры вести на эту тему. Что касается других форматов, то пожелания тех или иных фигур, представителей тех или иных структур, конечно, мы принимаем к сведению, но это не означает, что мы меняем свою позицию», — заявил Рябков (цитата по ТАСС). По его словам, американская сторона пока не ответила на предложения России по гарантиям безопасности. США вряд ли откажутся от переговоров с Россией по этому вопросу, но постараются ставить свои условия и затягивать процесс.