В МИДе выступили за двусторонние переговоры с США по гарантиям безопасности
Российская сторона приняла к сведению заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о необходимости участия Евросоюза в диалоге о гарантиях безопасности, но продолжает выступать за двусторонние переговоры с США, заявил журналистам замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
«Я подтверждаю то, что произносилось с нашей стороны на прошлой неделе: мы предлагаем именно США и именно двусторонние переговоры вести на эту тему. Что касается других форматов, то пожелания тех или иных фигур, представителей тех или иных структур, конечно, мы принимаем к сведению, но это не означает, что мы меняем свою позицию», — заявил Рябков (цитата по ТАСС). По его словам, американская сторона пока не ответила на предложения России по гарантиям безопасности. США вряд ли откажутся от переговоров с Россией по этому вопросу, но постараются ставить свои условия и затягивать процесс.
Ранее Боррель заявил в своем блоге, что ЕС должен участвовать в переговорах России и США по «архитектуре европейской безопасности». Он напомнил, что в пятницу МИД России опубликовал проект предложений о гарантиях безопасности между РФ и США, а также для европейских членов НАТО. «Очевидно, что ЕС должен быть неотъемлемой частью таких дискуссий», — добавил он. Боррель заявил о наращивании присутствия российских войск на границе с Украиной. Он отметил, что страны - члены ЕС согласны, что сейчас нужно проявить твердость и единство и «сдержать возможные дальнейшие действия России».
17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне своей территории и отказ от расширения военного блока НАТО на восток. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США ознакомились с российскими предложениями и обсуждают их с европейскими союзниками, без которых «не будет переговоров о европейской безопасности».
Осенью в зарубежных СМИ стали появляться сообщения о предполагаемых планах российского вторжения на Украину. Так, Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждало, что на территорию Украины сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. В Кремле планы нападения на Украину отрицают. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что страна перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.