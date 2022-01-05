Zakon.kz: протестующие захватили резиденцию президента Казахстана
Протестующие захватили резиденцию президента Казахстана в Алматы, сообщает в своем Telegram-канале издание Zakon.kz со ссылкой на очевидцев.
По данным «Sputnik Казахстан», старая резиденция главы государства в этом городе горит. Об этом агентство также заявило в Telegram, сайты республиканских СМИ из-за рубежа недоступны.
Ранее в Алматы, а также в Нур-Султане, Алматинской и Мангистауской областях ввели чрезвычайное положение. Оно будет длиться с 5 по 19 января. Вдобавок президент объявил о дополнительных ограничениях, включая запрет на массовые мероприятия и собрания и изъятие боеприпасов и аналогичных предметов.
Протесты в Казахстане начались после Нового года на фоне повышения цен на газ для автомобилей до 120 тенге. После это правительство объявило о снижении стоимости энергоносителя до 50 тенге, однако это не остановило массовые выступления.
Как пояснил «Ведомостям» первый вице-президент Центра политических технологий, профессор ВШЭ Алексей Макаркин, протесты начались по социально-экономическим и политическим причинам. Так, граждане недовольны ростом цен, имущественного неравенства, напряженности из-за тяжелых последствий пандемии, а также тем, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, покинув пост и передав большинство властных функций новому главе государства Касым-Жомарту Токаеву, не вполне ушел из политики и сохраняет значительное влияние и властные рычаги.
На фоне протестов Токаев принял отставку правительства. Алихан Смаилов стал временно исполняющим обязанности премьер-министра страны, а другие члены правительства будут исполнять свои обязанности до утверждения нового состава.