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МИД Казахстана опроверг сведения о запрете на въезд иностранцев в страну

Ведомости

Министерство иностранных дел Казахстана опровергло данные о запрете на въезд в республику для граждан других стран в связи с введенным в государстве чрезвычайным положением. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан» в своем Telegram-канале.

«Информация не соответствует действительности», — заявил агентству официальный представитель МИДа Айбек Смадьяров.

Ранее сегодня «РИА Новости» со ссылкой на представителя казахстанского посольства в Ташкенте сообщили, что из-за ЧП въезд иностранцев в Казахстан временно приостановлен. Собеседник агентства уточнил, что попасть в страну нельзя ни пешком, ни самолетом, ни каким-либо другим транспортом.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в стране вчера на фоне массовых беспорядков и протестов. Глава государства также сменил на посту председателя Совета безопасности первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и обратился к ОДКБ с просьбой помочь в борьбе с участниками беспорядков, которых назвал террористами.

Выступления в Казахстане начались после Нового года на фоне повышения цен на газ для автомобилей до 120 тенге. После этого правительство объявило о снижении стоимости энергоносителя до 50 тенге, однако это не остановило протесты.

Как пояснил «Ведомостям» первый вице-президент Центра политических технологий, профессор ВШЭ Алексей Макаркин, митинги начались по социально-экономическим и политическим причинам. По словам эксперта, граждане Казахстана недовольны ростом цен, имущественного неравенства, напряженности из-за тяжелых последствий пандемии, а также тем, что первый президент республики Нурсултан Назарбаев, покинув пост и передав большинство властных функций Токаеву, не вполне ушел из политики и сохраняет значительное влияние и властные рычаги.

В связи с ситуацией в Казахстане российские авиакомпании стали отменять рейсы в страну. Об этом сообщили, в частности, «Аэрофлот», S7 Airlines и «Уральские авиалинии». Первая из компаний приостановила продажу билетов в республику.

Ранее по теме: Российские авиакомпании сообщили об отмене рейсов в Казахстан

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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