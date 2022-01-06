МИД Казахстана опроверг сведения о запрете на въезд иностранцев в страну
Министерство иностранных дел Казахстана опровергло данные о запрете на въезд в республику для граждан других стран в связи с введенным в государстве чрезвычайным положением. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан» в своем Telegram-канале.
«Информация не соответствует действительности», — заявил агентству официальный представитель МИДа Айбек Смадьяров.
Ранее сегодня «РИА Новости» со ссылкой на представителя казахстанского посольства в Ташкенте сообщили, что из-за ЧП въезд иностранцев в Казахстан временно приостановлен. Собеседник агентства уточнил, что попасть в страну нельзя ни пешком, ни самолетом, ни каким-либо другим транспортом.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в стране вчера на фоне массовых беспорядков и протестов. Глава государства также сменил на посту председателя Совета безопасности первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и обратился к ОДКБ с просьбой помочь в борьбе с участниками беспорядков, которых назвал террористами.
Выступления в Казахстане начались после Нового года на фоне повышения цен на газ для автомобилей до 120 тенге. После этого правительство объявило о снижении стоимости энергоносителя до 50 тенге, однако это не остановило протесты.
Как пояснил «Ведомостям» первый вице-президент Центра политических технологий, профессор ВШЭ Алексей Макаркин, митинги начались по социально-экономическим и политическим причинам. По словам эксперта, граждане Казахстана недовольны ростом цен, имущественного неравенства, напряженности из-за тяжелых последствий пандемии, а также тем, что первый президент республики Нурсултан Назарбаев, покинув пост и передав большинство властных функций Токаеву, не вполне ушел из политики и сохраняет значительное влияние и властные рычаги.
В связи с ситуацией в Казахстане российские авиакомпании стали отменять рейсы в страну. Об этом сообщили, в частности, «Аэрофлот», S7 Airlines и «Уральские авиалинии». Первая из компаний приостановила продажу билетов в республику.