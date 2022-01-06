МИД России заявил о попытке подорвать целостность Казахстана извне

На фоне протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Казахстане, а также принял отставку правительства. Кроме того, президент сменил Назарбаева на посту председателя Совета безопасности и предупредил о жестких мерах в отношении протестующих. Совет коллективной безопасности ОДКБ по просьбе Токаева направит в Казахстан миротворцев. Российские военные уже вылетели в Казахстан. По данным властей, в результате столкновений пострадали более 1000 человек, 12 силовиков погибли.