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МИД России заявил о попытке подорвать целостность Казахстана извне

Ведомости

Российские власти рассматривают беспорядки в Казахстане как попытку насильственным путем подорвать целостность государства извне, говорится на сайте Министерства иностранных дел РФ.

«Рассматриваем последние события в дружественной нам стране как инспирированную извне попытку насильственным путем, с использованием подготовленных и организованных вооруженных формирований подорвать безопасность и целостность государства», — говорится в заявлении.

В МИДе добавили, что Россия продолжит консультации с Казахстаном и другими союзниками по ОДКБ для анализа ситуации и, при необходимости, выработки дальнейших шагов. Россия заинтересована в скорейшем восстановлении нормальной жизни в республике, подчеркнули в министерстве.

Протесты в Казахстане начались после Нового года на фоне повышения цен на газ для автомобилей до 120 тенге. После этого правительство объявило о снижении стоимости энергоносителя до 50 тенге, однако это не остановило массовые выступления.

На фоне протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Казахстане, а также принял отставку правительства. Кроме того, президент сменил Назарбаева на посту председателя Совета безопасности и предупредил о жестких мерах в отношении протестующих. Совет коллективной безопасности ОДКБ по просьбе Токаева направит в Казахстан миротворцев. Российские военные уже вылетели в Казахстан. По данным властей, в результате столкновений пострадали более 1000 человек, 12 силовиков погибли.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки ранее заявила якобы в ответ на обвинения со стороны России, что США непричастны к происходящему в Казахстане.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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