МИД России заявил о попытке подорвать целостность Казахстана извне
Российские власти рассматривают беспорядки в Казахстане как попытку насильственным путем подорвать целостность государства извне, говорится на сайте Министерства иностранных дел РФ.
«Рассматриваем последние события в дружественной нам стране как инспирированную извне попытку насильственным путем, с использованием подготовленных и организованных вооруженных формирований подорвать безопасность и целостность государства», — говорится в заявлении.
В МИДе добавили, что Россия продолжит консультации с Казахстаном и другими союзниками по ОДКБ для анализа ситуации и, при необходимости, выработки дальнейших шагов. Россия заинтересована в скорейшем восстановлении нормальной жизни в республике, подчеркнули в министерстве.
Протесты в Казахстане начались после Нового года на фоне повышения цен на газ для автомобилей до 120 тенге. После этого правительство объявило о снижении стоимости энергоносителя до 50 тенге, однако это не остановило массовые выступления.
На фоне протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Казахстане, а также принял отставку правительства. Кроме того, президент сменил Назарбаева на посту председателя Совета безопасности и предупредил о жестких мерах в отношении протестующих. Совет коллективной безопасности ОДКБ по просьбе Токаева направит в Казахстан миротворцев. Российские военные уже вылетели в Казахстан. По данным властей, в результате столкновений пострадали более 1000 человек, 12 силовиков погибли.
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки ранее заявила якобы в ответ на обвинения со стороны России, что США непричастны к происходящему в Казахстане.