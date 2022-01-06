Полиция задержала около 2000 участников беспорядков в Алматы
Около 2000 человек, участвовавших в беспорядках, задержаны в Алматы, сообщило МВД Казахстана.
«Сотрудники департамента полиции Алма-Аты выдвинулись для зачистки улиц Карасай-батыра и Масанчи. Принимаются меры по задержанию нарушителей. Всего в органы полиции доставлены около 2000 человек», — приводит заявление ведомства ТАСС.
Позже агентство со ссылкой на своего корреспондента сообщило, что в районе площади Республики в Алматы началась стрельба. Кроме того, раздаются взрывы.
Сегодня утром Минздрав Казахстана сообщил, что в результате массовых беспорядков в стране пострадали более 1000 человек. Почти 400 госпитализировали, причем 62 из них помещены в отделения реанимации.
Кроме того, «РИА Новости» со ссылкой на городскую комендатуру сообщили, что в Алматы в результате столкновений погибли 13 сотрудников правоохранительных органов. Двух из них нашли обезглавленными.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возложил ответственность за беспорядки на «международные террористические банды». Он сменил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности и обратился к партнерам по ОДКБ с просьбой помочь в решении ситуации.
Выступления в Казахстане начались после Нового года на фоне повышения цен на газ для автомобилей до 120 тенге. Впоследствии правительство объявило о снижении стоимости энергоносителя до 50 тенге, однако это не остановило протесты.
Как пояснил «Ведомостям» первый вице-президент Центра политических технологий, профессор ВШЭ Алексей Макаркин, митинги начались по социально-экономическим и политическим причинам. По словам эксперта, граждане Казахстана недовольны ростом цен, имущественного неравенства, напряженности из-за тяжелых последствий пандемии, а также тем, что Назарбаев, покинув пост и передав большинство властных функций Токаеву, не вполне ушел из политики и сохраняет значительное влияние и властные рычаги.