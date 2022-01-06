Газета
Политика

Первые российские миротворцы прибыли в Казахстан

Ведомости

Первые подразделения из состава основных сил российского контингента миротворческих сил Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прибыли в Казахстан, сообщила пресс-служба министерства обороны России.

«Самолеты военно-транспортной авиации доставили первые подразделения из состава основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ на территорию Республики Казахстан», — заявили в ведомстве (цитата по ТАСС).

В республику, где несколько дней идут протесты и массовые беспорядки, направили военнослужащих подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск. Российских миротворцев перебрасывают в Казахстан вместе со штатной техникой.

Выступления в Казахстане начались после Нового года на фоне повышения цен на газ для автомобилей до 120 тенге. Впоследствии правительство объявило о снижении стоимости энергоносителя до 50 тенге, однако это не остановило протесты. По данным МВД республики, в ходе протестов пострадали более 1000 человек, причем 400 госпитализировали. Кроме того, погибли 18 сотрудников правопорядка, двоих нашли обезглавленными.

Как пояснил «Ведомостям» первый вице-президент Центра политических технологий, профессор ВШЭ Алексей Макаркин, митинги начались по социально-экономическим и политическим причинам. По словам эксперта, граждане Казахстана недовольны ростом цен, имущественного неравенства, напряженности из-за тяжелых последствий пандемии, а также тем, что первый президент страны Нурсултан Назарбаев, покинув пост и передав большинство властных функций новому главе государства Касым-Жомарту Токаеву, не вполне ушел из политики и сохраняет значительное влияние и властные рычаги.

Токаев возложил ответственность за беспорядки на «международные террористические банды». Он сменил Назарбаева на посту председателя Совета безопасности и обратился к партнерам по ОДКБ с просьбой помочь в решении ситуации. В связи с этим в Казахстан и направили миротворцев.

Ранее по теме: Россия с союзниками начинает в Казахстане первую полномасштабную операцию

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных