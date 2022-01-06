Первые российские миротворцы прибыли в Казахстан

Выступления в Казахстане начались после Нового года на фоне повышения цен на газ для автомобилей до 120 тенге. Впоследствии правительство объявило о снижении стоимости энергоносителя до 50 тенге, однако это не остановило протесты. По данным МВД республики, в ходе протестов пострадали более 1000 человек, причем 400 госпитализировали. Кроме того, погибли 18 сотрудников правопорядка, двоих нашли обезглавленными.