Первые российские миротворцы прибыли в Казахстан
Первые подразделения из состава основных сил российского контингента миротворческих сил Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прибыли в Казахстан, сообщила пресс-служба министерства обороны России.
«Самолеты военно-транспортной авиации доставили первые подразделения из состава основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ на территорию Республики Казахстан», — заявили в ведомстве (цитата по ТАСС).
В республику, где несколько дней идут протесты и массовые беспорядки, направили военнослужащих подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск. Российских миротворцев перебрасывают в Казахстан вместе со штатной техникой.
Выступления в Казахстане начались после Нового года на фоне повышения цен на газ для автомобилей до 120 тенге. Впоследствии правительство объявило о снижении стоимости энергоносителя до 50 тенге, однако это не остановило протесты. По данным МВД республики, в ходе протестов пострадали более 1000 человек, причем 400 госпитализировали. Кроме того, погибли 18 сотрудников правопорядка, двоих нашли обезглавленными.
Как пояснил «Ведомостям» первый вице-президент Центра политических технологий, профессор ВШЭ Алексей Макаркин, митинги начались по социально-экономическим и политическим причинам. По словам эксперта, граждане Казахстана недовольны ростом цен, имущественного неравенства, напряженности из-за тяжелых последствий пандемии, а также тем, что первый президент страны Нурсултан Назарбаев, покинув пост и передав большинство властных функций новому главе государства Касым-Жомарту Токаеву, не вполне ушел из политики и сохраняет значительное влияние и властные рычаги.
Токаев возложил ответственность за беспорядки на «международные террористические банды». Он сменил Назарбаева на посту председателя Совета безопасности и обратился к партнерам по ОДКБ с просьбой помочь в решении ситуации. В связи с этим в Казахстан и направили миротворцев.