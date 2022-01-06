МВД Казахстана пообещало уничтожать не желающих сложить оружие
Полиция Казахстана будет уничтожать участников беспорядков, которые откажутся сложить оружие, сообщило МВД республики.
«Тех, кто откажется сложить оружие, ждет уничтожение», — приводит заявление ведомства «Sputnik Казахстан» в своем Telegram-канале.
По данным МВД, в регионах Казахстана усилено патрулирование нарядов полиции и нацгвардии и выставлены блокпосты. Полицейские проводят задержания протестующих.
Ранее МВД сообщило, что в Казахстане задержали 2298 участников беспорядков. 18 сотрудников правоохранительных органов погибли, причем двух нашли обезглавленными, 748 пострадали. Более 400 человек госпитализировали, уточнял минздрав страны.
Выступления в Казахстане начались после Нового года на фоне повышения цен на газ для автомобилей до 120 тенге. Впоследствии правительство объявило о снижении стоимости энергоносителя до 50 тенге, однако это не остановило протесты.
Как пояснил «Ведомостям» первый вице-президент Центра политических технологий, профессор ВШЭ Алексей Макаркин, митинги начались по социально-экономическим и политическим причинам. По словам эксперта, граждане Казахстана недовольны ростом цен, имущественного неравенства, напряженности из-за тяжелых последствий пандемии, а также тем, что первый президент страны Нурсултан Назарбаев, покинув пост и передав большинство властных функций новому главе государства Касым-Жомарту Токаеву, не вполне ушел из политики и сохраняет значительное влияние и властные рычаги.
Токаев возложил ответственность за беспорядки на «международные террористические банды». Он сменил Назарбаева на посту председателя Совета безопасности и обратился к партнерам по ОДКБ с просьбой помочь в решении ситуации. В связи с этим в Казахстан направили миротворцев. В стране введено чрезвычайное положение.