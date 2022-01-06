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МВД Казахстана пообещало уничтожать не желающих сложить оружие

Ведомости

Полиция Казахстана будет уничтожать участников беспорядков, которые откажутся сложить оружие, сообщило МВД республики.

«Тех, кто откажется сложить оружие, ждет уничтожение», — приводит заявление ведомства «Sputnik Казахстан» в своем Telegram-канале.

По данным МВД, в регионах Казахстана усилено патрулирование нарядов полиции и нацгвардии и выставлены блокпосты. Полицейские проводят задержания протестующих.

Ранее МВД сообщило, что в Казахстане задержали 2298 участников беспорядков. 18 сотрудников правоохранительных органов погибли, причем двух нашли обезглавленными, 748 пострадали. Более 400 человек госпитализировали, уточнял минздрав страны.

Выступления в Казахстане начались после Нового года на фоне повышения цен на газ для автомобилей до 120 тенге. Впоследствии правительство объявило о снижении стоимости энергоносителя до 50 тенге, однако это не остановило протесты.

Как пояснил «Ведомостям» первый вице-президент Центра политических технологий, профессор ВШЭ Алексей Макаркин, митинги начались по социально-экономическим и политическим причинам. По словам эксперта, граждане Казахстана недовольны ростом цен, имущественного неравенства, напряженности из-за тяжелых последствий пандемии, а также тем, что первый президент страны Нурсултан Назарбаев, покинув пост и передав большинство властных функций новому главе государства Касым-Жомарту Токаеву, не вполне ушел из политики и сохраняет значительное влияние и властные рычаги.

Токаев возложил ответственность за беспорядки на «международные террористические банды». Он сменил Назарбаева на посту председателя Совета безопасности и обратился к партнерам по ОДКБ с просьбой помочь в решении ситуации. В связи с этим в Казахстан направили миротворцев. В стране введено чрезвычайное положение.

Ранее по теме: Первые российские миротворцы прибыли в Казахстан

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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