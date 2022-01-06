Германия и Франция заявили о «безальтернативности» минских соглашений
Внешнеполитический советник канцлера Германии Йенс Плетнер и дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн в ходе переговоров в Москве подтвердили приверженность Берлина и Парижа минским соглашениям, назвав их безальтернативным способом урегулировании ситуации в Донбассе, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак.
«Все — и новое правительство Германии, и прежнее руководство Франции — подтвердили свою приверженность минским соглашениям, их безальтернативность», — сказал он (цитата по «Интерфакс»).
В ходе встречи политические советники ознакомили новое правительство Германии с существующей проблематикой, пояснил Козак. По его словам, представители нормандского формата обсудили некоторые практические шаги и договорились о дальнейших контактах с участием Украины.
В нормандском формате участвуют представители России, Германии, Франции и Украины. Встреча сторон в Москве прошла по инициативе российской стороны.
Нормандский формат был создан в 2014 г. для решения конфликта на юго-востоке Украины. «Нормандская четверка» в 2015 г. приняла минские соглашения, которые направлены на преодоление конфликта в Донбассе.