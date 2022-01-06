Газета
Политика

Германия и Франция заявили о «безальтернативности» минских соглашений

Ведомости

Внешнеполитический советник канцлера Германии Йенс Плетнер и дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн в ходе переговоров в Москве подтвердили приверженность Берлина и Парижа минским соглашениям, назвав их безальтернативным способом урегулировании ситуации в Донбассе, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак.

«Все — и новое правительство Германии, и прежнее руководство Франции — подтвердили свою приверженность минским соглашениям, их безальтернативность», — сказал он (цитата по «Интерфакс»).

В ходе встречи политические советники ознакомили новое правительство Германии с существующей проблематикой, пояснил Козак. По его словам, представители нормандского формата обсудили некоторые практические шаги и договорились о дальнейших контактах с участием Украины.

В нормандском формате участвуют представители России, Германии, Франции и Украины. Встреча сторон в Москве прошла по инициативе российской стороны.

Нормандский формат был создан в 2014 г. для решения конфликта на юго-востоке Украины. «Нормандская четверка» в 2015 г. приняла минские соглашения, которые направлены на преодоление конфликта в Донбассе.

Ранее по теме: МИД оценил возможность включения США в нормандский формат

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных