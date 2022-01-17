Лавров заявил об отсутствии у Украины плана «Б» для решения ситуации в Донбассе

Первые минские соглашения были подписаны в сентябре 2014 г. трехсторонней контактной группой, куда входят уполномоченные России, Украины и ОБСЕ. Документы завершили активную часть боевых действий на юго-востоке Украины, которые шли с апреля того же года. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево. В декабре 2019 г. в Париже лидеры «нормандской четверки» — Россия, Германия, Франция и Украина — приняли коммюнике, согласно которому минские соглашения об урегулировании конфликта на востоке Украины «продолжают быть основой работы формата».