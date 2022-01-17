Лавров заявил об отсутствии у Украины плана «Б» для решения ситуации в Донбассе
Киев должен соблюдать минские соглашения, альтернативы им нет, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с хорватским коллегой Горданом Грлич-Радманом.
«Для украинского режима никакого плана «Б» быть не может. Есть только минские соглашения, которые Киев обязан досконально выполнить», — сказал глава ведомства.
По словам Лаврова, Украина сейчас находится под внешним управлением США. Соответственно, последние могут заставить Киев выполнить минские договоренности, резюмировал министр.
Глава МИДа добавил, что в июне 2021 г., в ходе саммита в Женеве, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден обсуждали данный вопрос. В итоге в Москве пришли к выводу, что Вашингтон понимает суть минских соглашений, который заключается, в первую очередь, в признании особого статуса Донбасса.
Первые минские соглашения были подписаны в сентябре 2014 г. трехсторонней контактной группой, куда входят уполномоченные России, Украины и ОБСЕ. Документы завершили активную часть боевых действий на юго-востоке Украины, которые шли с апреля того же года. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево. В декабре 2019 г. в Париже лидеры «нормандской четверки» — Россия, Германия, Франция и Украина — приняли коммюнике, согласно которому минские соглашения об урегулировании конфликта на востоке Украины «продолжают быть основой работы формата».
В декабре 2021 г. Лавров заявил, что Киев становится все более наглым по отношению к минским договоренностям и к России. При этом Москва неоднократно говорила о безальтернативности этого способа урегулирования ситуации в Донбассе.