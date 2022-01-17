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Лавров заявил об отсутствии у Украины плана «Б» для решения ситуации в Донбассе

Ведомости

Киев должен соблюдать минские соглашения, альтернативы им нет, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с хорватским коллегой Горданом Грлич-Радманом. 

«Для украинского режима никакого плана «Б» быть не может. Есть только минские соглашения, которые Киев обязан досконально выполнить», — сказал глава ведомства.

По словам Лаврова, Украина сейчас находится под внешним управлением США. Соответственно, последние могут заставить Киев выполнить минские договоренности, резюмировал министр.

Глава МИДа добавил, что в июне 2021 г., в ходе саммита в Женеве, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден обсуждали данный вопрос. В итоге в Москве пришли к выводу, что Вашингтон понимает суть минских соглашений, который заключается, в первую очередь, в признании особого статуса Донбасса.

Первые минские соглашения были подписаны в сентябре 2014 г. трехсторонней контактной группой, куда входят уполномоченные России, Украины и ОБСЕ. Документы завершили активную часть боевых действий на юго-востоке Украины, которые шли с апреля того же года. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево. В декабре 2019 г. в Париже лидеры «нормандской четверки» — Россия, Германия, Франция и Украина — приняли коммюнике, согласно которому минские соглашения об урегулировании конфликта на востоке Украины «продолжают быть основой работы формата».

В декабре 2021 г. Лавров заявил, что Киев становится все более наглым по отношению к минским договоренностям и к России. При этом Москва неоднократно говорила о безальтернативности этого способа урегулирования ситуации в Донбассе. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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