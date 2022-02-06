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Лукашенко пообещал совместный ответ Москвы и Минска в случае агрессии Киева

Ведомости

Россия и Белоруссия дадут совместный ответ, если Киев решится на применение силы в Донбассе, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live», фрагмент которого показали в эфире телеканала «Россия-1».

На вопрос о том, как поступит белорусская армия в случае агрессии Киева против Донбасса, Лукашенко ответил: «Точно так, как российская». Он уточнил, что речь идет о совместном ответе России и Белоруссии, передают «РИА Новости».

Лукашенко при этом допустил, что Украина могла бы через 10-15 лет стать частью единого оборонного и экономического пространства с Россией и Белоруссией. 

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«Вы знаете, Белоруссия уже там, думаю, что для Казахстана был хороший урок. Если вы говорите срок 15 лет, уверен, что там будет Украина, если мы не наделаем ошибок», — заявил Лукашенко (цитата по ТАСС).

В случае агрессии против России со стороны Украины Белоруссия предпочтет сторону Москвы, говорил Лукашенко в прошлом году в интервью «РИА Новости».

«Если Россия окажется перед агрессией со стороны Украины, мы в теснейшей связке — экономически, юридически, политически — будем с Россией. Это — главное», — сказал он. Лукашенко подчеркнул, что он никогда не будет «на стороне того националистического угара, который сегодня происходит на Украине».

США, их союзники и партнеры дадут быстрый и решительный ответ Белоруссии, если нападение России на Украину произойдет с ее территории, говорил ранее официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс. Он заявил, что разрешение Лукашенко разместить большое количество российских войск на территории страны является «оскорблением суверенитета Белоруссии».

В середине января белорусский президент в свою очередь говорил, что у западных и северных рубежей республики со стороны Польши и прибалтийских стран находятся 30 000 военных, а также на ротационной основе размещены от 8000 до 10 000 американских военных. Он также заявлял, что Украина наращивает силы у белорусских границ, сосредотачивая подразделения нацгвардии, состоящие из «националистов-радикалов».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных